Мужчина с татуировками и шрамом пропал на озере под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
У пропавшего свердловчанина есть две татуировки на обеих ногах, а также шрам на животе. Во время исчезновения был одет в синие плавки, рассказали в областном отряде «Прорыв».
Рост исчезнувшего — 180 сантиметров. Мужчину пытаются найти общественники и сотрудники правоохранительных органов. При каких обстоятельствах он пропал — неизвестно.
Напомним, 1 июля 2024 года в поселке Свердловской области исчез местный житель среднего роста. Ему 45 лет. В день ЧП он был одет в камуфляжный костюм. Также у разыскиваемого мужчины есть шрамы.