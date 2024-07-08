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Мужчина с татуировками и шрамом пропал на озере под Екатеринбургом

Мужчина с татуировками и шрамом пропал на озере под Екатеринбургом

8 июля 2024, 06:57
Фото: 1MI
На озере Балтым под Екатеринбургом пропал 34-летний мужчина. Его разыскивают с 7 июля 2024 года.

У пропавшего свердловчанина есть две татуировки на обеих ногах, а также шрам на животе. Во время исчезновения был одет в синие плавки, рассказали в областном отряде «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный «Прорыв»

Рост исчезнувшего — 180 сантиметров. Мужчину пытаются найти общественники и сотрудники правоохранительных органов. При каких обстоятельствах он пропал — неизвестно.

Напомним, 1 июля 2024 года в поселке Свердловской области исчез местный житель среднего роста. Ему 45 лет. В день ЧП он был одет в камуфляжный костюм. Также у разыскиваемого мужчины есть шрамы.

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