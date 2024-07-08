На «Иннопроме» в Екатеринбурге представили электромобиль без аналогов в мире

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Данный транспорт заправляется водородом, генерирующие электричество. Его можно заряжать и водородом, и электричеством, рассказал представитель компании NAMI.
При этом на водороде электромобиль может ездить на большее расстоянии по сравнению с электрозаправкой — до 870 километров, пишет Ура.ру.
Напомним, выставочное мероприятие «Иннопром» началось 8 июля и будет длиться до 11 июля 2024 года. Партнер выставки в текущем году — ОАЭ. Международное мероприятие проходит в «Екатеринбург-ЭКСПО».