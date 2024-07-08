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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

На «Иннопроме» в Екатеринбурге представили электромобиль без аналогов в мире

На «Иннопроме» в Екатеринбурге представили электромобиль без аналогов в мире

8 июля 2024, 11:05
Фото: Ура.ру
Во время выставки «Иннопром» в Екатеринбурге был представлен электромобиль NAMI Hydrogen, который сделали на базе Aurus Senat. Сообщается, что у него нет мировых аналогов.

Данный транспорт заправляется водородом, генерирующие электричество. Его можно заряжать и водородом, и электричеством, рассказал представитель компании NAMI.

При этом на водороде электромобиль может ездить на большее расстоянии по сравнению с электрозаправкой — до 870 километров, пишет Ура.ру.

Напомним, выставочное мероприятие «Иннопром» началось 8 июля и будет длиться до 11 июля 2024 года. Партнер выставки в текущем году — ОАЭ. Международное мероприятие проходит в «Екатеринбург-ЭКСПО».

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#ИННОПРОМ#Выставка#Электричество#Автомобиль#Мероприятие#Технологии#ОАЭ#Заправка#Екатеринбург
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