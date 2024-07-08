«Набрасываются по 20 штук». В Екатеринбурге местных жителей атаковали блохи

Больше других от нашествия насекомых страдают жители Химмаша. Как рассказал один из читателей издания, который живет на улице Губкина, 74, блохи нападают на жертву на крыльце подъезда. Особенно страдают дети и мелкие питомцы, которые расчесывают себя до крови после укусов. Жители обработали подъезд за свой счет, однако проблема никуда не делась, так как блошиное гнездо находится в подвале.