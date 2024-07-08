«Набрасываются по 20 штук». В Екатеринбурге местных жителей атаковали блохи

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Подъезды многоэтажек в Екатеринбурге кишат кровососущими паразитами. Они нападают без разбора на людей, кошек и собак, сообщает Е1.
Больше других от нашествия насекомых страдают жители Химмаша. Как рассказал один из читателей издания, который живет на улице Губкина, 74, блохи нападают на жертву на крыльце подъезда. Особенно страдают дети и мелкие питомцы, которые расчесывают себя до крови после укусов. Жители обработали подъезд за свой счет, однако проблема никуда не делась, так как блошиное гнездо находится в подвале.
УК «Жил Сервис Эксперт» обрабатывало подвал, однако спустя несколько дней блохи вернулись. Сейчас жильцы нашли временное решение, чтобы безопасно попадать домой: перед тем, как зайти в подъезд, они обрабатывают себя специальными спреями.
Ранее ученики одной из школ Екатеринбурга пожаловались на засилье тараканов в столовой.