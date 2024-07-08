tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Жителей многоэтажек в Екатеринбурге атаковали блохи

«Набрасываются по 20 штук». В Екатеринбурге местных жителей атаковали блохи

8 июля 2024, 16:27
Фото: 1MI

Жителей многоэтажек в Екатеринбурге атаковали блохи

Жители многоэтажных домов в Екатеринбурге жалуются на нашествие блох. Паразиты нападают на людей и животных в подъездах.

Подъезды многоэтажек в Екатеринбурге кишат кровососущими паразитами. Они нападают без разбора на людей, кошек и собак, сообщает Е1.

Больше других от нашествия насекомых страдают жители Химмаша. Как рассказал один из читателей издания, который живет на улице Губкина, 74, блохи нападают на жертву на крыльце подъезда. Особенно страдают дети и мелкие питомцы, которые расчесывают себя до крови после укусов. Жители обработали подъезд за свой счет, однако проблема никуда не делась, так как блошиное гнездо находится в подвале.

УК «Жил Сервис Эксперт» обрабатывало подвал, однако спустя несколько дней блохи вернулись. Сейчас жильцы нашли временное решение, чтобы безопасно попадать домой: перед тем, как зайти в подъезд, они обрабатывают себя специальными спреями.

Ранее ученики одной из школ Екатеринбурга пожаловались на засилье тараканов в столовой.

Семечки с насекомыми найдены в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге инвалид-колясочник смог добраться домой после жалобОгромные зарплаты предлагают токарям и фрезеровщикам в Свердловской областиДень семьи, любви и верности отметили полицейские Нижнего Тагила
#Дарья Бобровицкая#Общество#Подъезд#Подвал#Насекомые#Обработка#Санитарная обработка#Екатеринбург
Подпишитесь
«Наживаются на жаре». Тагильчане жалуются на высокие цены за установку кондиционеров
Сегодня, 12:55
Итоги недели: дым в НМУ, проверка по водоему и ликвидация свалки
Сегодня, 07:01
Огромные зарплаты предлагают токарям и фрезеровщикам в Свердловской области
Сегодня, 14:25
ООО «Водоканал-НТ» перенес даты 4-дневного отключения воды в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 09:47
Накануне открытия «Иннопрома» певец Niletto выступил для элиты Екатеринбурга
Сегодня, 06:52
«Уважал человека труда»: в Тагиле попрощаются с погибшим на СВО Сергеем Земсковым
Сегодня, 13:30