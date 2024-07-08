«Наживаются на жаре». Тагильчане жалуются на высокие цены за установку кондиционеров

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Кондиционер нельзя отнести к дешевым бытовым приборам: самый бюджетный агрегат с минимальным набором функций стоит около 20 тысяч рублей. И к этом сумме владельцам придется добавить еще приличную сумму за установку. Редакция TagilCity.ru выяснила, сколько за услугу берут мастера в Нижнем Тагиле.
Новости не слишком приятные: раскошелиться в сезон летней жары придется по полной: мастера, работающие самостоятельно, различные ИП и фирмы по обслуживанию и ремонту сплит-систем потребуют от 8 до 20 тысяч рублей. В эту сумму входят расходные материалы и работа специалистов.
Мы задумывались об установке кондиционера еще по весне, в марте. Тогда смотрели подходящие модели, прикидывали, сколько будет стоить установка. Но тогда так и не купили — появились другие траты. А сейчас, в разгар жары, опять стали смотреть цены и за голову схватились: цены очень сильно выросли. И если на сами кондиционеры еще в разумных пределах — 10-15%, то на установку — сразу на 30-40%. Такое ощущение, что местные предприниматели просто наживаются на жаре и дерут с людей деньги, — рассказала TagilCity.ru местная жительница Наталья.
Представители компаний, которые занимаются установкой кондиционеров, говорят о высокой стоимости расходных материалов, однако за три месяца они вряд ли подорожали на 30-40%. И тем более непонятно, почему в условной фирме А установить кондиционер предлагают за 8 тысяч рублей, а в фирме В — уже за 20 тысяч рублей. При этом набор комплектующих и там, и там указан примерно одинаковый.
Лето между тем еще не перевалило за экватор, а значит и спрос на установку кондиционеров держится на высоком уровне. У людей просто нет выбора: страдать от зноя или устанавливать кондиционер по ценам, которые предлагает рынок.