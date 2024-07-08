«Наживаются на жаре». Тагильчане жалуются на высокие цены за установку кондиционеров

Представители компаний, которые занимаются установкой кондиционеров, говорят о высокой стоимости расходных материалов, однако за три месяца они вряд ли подорожали на 30-40%. И тем более непонятно, почему в условной фирме А установить кондиционер предлагают за 8 тысяч рублей, а в фирме В — уже за 20 тысяч рублей. При этом набор комплектующих и там, и там указан примерно одинаковый.