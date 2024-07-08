tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В Свердловской области не хватает токарей, фрезеровщиков и слесарей

Огромные зарплаты предлагают токарям и фрезеровщикам в Свердловской области

8 июля 2024, 14:25
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области не хватает токарей, фрезеровщиков и слесарей

В Свердловской области, как и по России в целом, ощущается дефицит рабочих. На предприятиях не хватает квалифицированных умельцев. Работодатели готовы платить им большие зарплаты, но даже это не помогает справиться с кадровым голодом.

Машины пока не могут заменить токарей, сварщиков и фрезеровщиков. Через пять лет проблема нехватки квалифицированных рабочих обострится до предела. О дефиците кадров на производстве рассказал в интервью корреспонденту ТАСС директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Михаил Кирсанов.

Перекос в сторону высшего образования, который произошел еще в 90-е годы, в следующее десятилетие только усугубился. И лишь 5-7 лет назад в России заговорили о необходимости срочного повышения престижа колледжей. Процесс постепенно идет: например, в 2023 году, по данным свердловского Министерства образования, на 21 496 бюджетных мест в колледжах региона было подано 61 995 заявлений, то есть конкурс составил около трех человек на место. Однако конкурсы в вузах по-прежнему намного выше.

Свердловская область вошла в ТОП регионов с зарплатами от 100 тысяч рублей
Узнать подробнее

Молодые люди хотят получить вузовский диплом, хотя в сегодняшних реалиях выпускники колледжей могут заработать гораздо больше. Онлайн-сервисы по поиску работы забиты предложениями от работодателей для токарей, сварщиков, фрезеровщиков, слесарей. Например, токарю с опытом работы от 1 года (как правило, у выпускника колледжа такой опыт набирается к концу обучения) в Екатеринбурге предлагают зарплату в 100 тысяч рублей. Специалисты с опытом от 3 до 6 лет могут претендовать на сумму от 200 тысяч рублей. Примерно такие же зарплаты предлагают другим квалифицированным рабочим.

Эти зарплаты выше или сопоставимы с зарплатами инженеров, которые, по данным Роструда, получают в среднем 95 тысяч рублей. А в общем зарплаты в производстве выросли за последние 6 лет на 307%.

Ранее стало известно, что некоторые автобусные маршруты в Екатеринбурге плохо работают из-за нехватки водителей.

Топ-3 вакансий с огромными зарплатами назвали в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге предприниматель не выплатил зарплату подростку и попал под судВ Екатеринбурге отмечается острая нехватка водителей грузоперевозок и ГАЗелейСредняя зарплата в Нижнем Тагиле увеличилась до 62,5 тысяч рублей
#Дарья Бобровицкая#Общество#Эксклюзив#Россия#Свердловская область#Производство#Образование#Вузы#Зарплаты#Минтруд#Вакансии#Колледжи#Екатеринбург#Роструд#Инженеры#Высшее образование#Фрезеровщики#Токари#Опыт работы#Дефицит рабочих#Кадровый голод#Престиж профессий#Выпускники колледжей
Подпишитесь
«Наживаются на жаре». Тагильчане жалуются на высокие цены за установку кондиционеров
Сегодня, 12:55
Итоги недели: дым в НМУ, проверка по водоему и ликвидация свалки
Сегодня, 07:01
ООО «Водоканал-НТ» перенес даты 4-дневного отключения воды в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 09:47
Накануне открытия «Иннопрома» певец Niletto выступил для элиты Екатеринбурга
Сегодня, 06:52
«Уважал человека труда»: в Тагиле попрощаются с погибшим на СВО Сергеем Земсковым
Сегодня, 13:30