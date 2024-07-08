Огромные зарплаты предлагают токарям и фрезеровщикам в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Машины пока не могут заменить токарей, сварщиков и фрезеровщиков. Через пять лет проблема нехватки квалифицированных рабочих обострится до предела. О дефиците кадров на производстве рассказал в интервью корреспонденту ТАСС директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Михаил Кирсанов.
Перекос в сторону высшего образования, который произошел еще в 90-е годы, в следующее десятилетие только усугубился. И лишь 5-7 лет назад в России заговорили о необходимости срочного повышения престижа колледжей. Процесс постепенно идет: например, в 2023 году, по данным свердловского Министерства образования, на 21 496 бюджетных мест в колледжах региона было подано 61 995 заявлений, то есть конкурс составил около трех человек на место. Однако конкурсы в вузах по-прежнему намного выше.
Молодые люди хотят получить вузовский диплом, хотя в сегодняшних реалиях выпускники колледжей могут заработать гораздо больше. Онлайн-сервисы по поиску работы забиты предложениями от работодателей для токарей, сварщиков, фрезеровщиков, слесарей. Например, токарю с опытом работы от 1 года (как правило, у выпускника колледжа такой опыт набирается к концу обучения) в Екатеринбурге предлагают зарплату в 100 тысяч рублей. Специалисты с опытом от 3 до 6 лет могут претендовать на сумму от 200 тысяч рублей. Примерно такие же зарплаты предлагают другим квалифицированным рабочим.
Эти зарплаты выше или сопоставимы с зарплатами инженеров, которые, по данным Роструда, получают в среднем 95 тысяч рублей. А в общем зарплаты в производстве выросли за последние 6 лет на 307%.
Ранее стало известно, что некоторые автобусные маршруты в Екатеринбурге плохо работают из-за нехватки водителей.