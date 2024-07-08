Огромные зарплаты предлагают токарям и фрезеровщикам в Свердловской области

Молодые люди хотят получить вузовский диплом, хотя в сегодняшних реалиях выпускники колледжей могут заработать гораздо больше. Онлайн-сервисы по поиску работы забиты предложениями от работодателей для токарей, сварщиков, фрезеровщиков, слесарей. Например, токарю с опытом работы от 1 года (как правило, у выпускника колледжа такой опыт набирается к концу обучения) в Екатеринбурге предлагают зарплату в 100 тысяч рублей. Специалисты с опытом от 3 до 6 лет могут претендовать на сумму от 200 тысяч рублей. Примерно такие же зарплаты предлагают другим квалифицированным рабочим.