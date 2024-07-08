Подросток утонул на курорте «Гора Лиственная» под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Мальчик пришел к берегу со своими родителями, однако в водоеме их рядом с ним не было. При этом известно, что подросток не умел плавать. В какой-то момент его начали искать и вскоре вытащили, пишет Е1.
Когда школьника нашли — он был жив, но когда его везли в медучреждение, его не стало. Администрацию курорта вызвали в Следком по факту происшествия.
Напомним, на водоеме в Алапаевске утонул 5-летний ребенок, который был без сопровождения родителей. Также 6 июля в реке под Тугулымом погибла девочка.