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Подросток утонул на курорте «Гора Лиственная» под Екатеринбургом

Подросток утонул на курорте «Гора Лиственная» под Екатеринбургом

8 июля 2024, 08:40
Фото: 1MI
13-летний мальчик утонул на курорте «Гора Лиственная», который находится под Екатеринбургом.

Мальчик пришел к берегу со своими родителями, однако в водоеме их рядом с ним не было. При этом известно, что подросток не умел плавать. В какой-то момент его начали искать и вскоре вытащили, пишет Е1.

Когда школьника нашли — он был жив, но когда его везли в медучреждение, его не стало. Администрацию курорта вызвали в Следком по факту происшествия.

Напомним, на водоеме в Алапаевске утонул 5-летний ребенок, который был без сопровождения родителей. Также 6 июля в реке под Тугулымом погибла девочка.

Девочка утонула на реке под Тугулымом
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