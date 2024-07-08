tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

Пожилой водитель автомобиля в Нижнем Тагиле сбил пенсионера из-за солнца

Пожилой водитель автомобиля в Нижнем Тагиле сбил пенсионера из-за солнца

8 июля 2024, 03:29
Фото: ГИБДД по Свердловской области
75-летний житель Нижнего Тагила пострадал из-за наезда автомобиля «Волга» на пешеходном переходе на улице Юности. ДТП произошло 7 июля 2024 года.

71-летний водитель машины не предоставил прохожему на дороге преимущество и сбил его. Медики, осмотрев пострадавшего, отпустили его домой, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Автомобилист в 2024 году ПДД не нарушал, стаж вождения у него — 32 года. По словам тагильчанина, он не заметил пострадавшего из-за того, что ему в глаза светило солнце. В момент ЧП водитель был трезвый.

Напомним, 2 июля 2024 года на ЕКАДе пожилой водитель иномарки насмерть сбил человека на дороге. В автоинспекции проводится проверка.

Пенсионер наехал на девушку в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Пешеход попал под колеса машины ночью на трассе ЕКАДМальчик на велосипеде в Нижнем Тагиле попал в ДТПАвтомобилист насмерть сбил пешехода на ГГМ в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Дорога#Автомобиль#Пешеход#Водитель#Пострадавший#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Человеческий скелет обнаружен местными жителями на Терсутском карьере под Асбестом
Сегодня, 04:50
22 человека утонуло в Свердловской области с начала лета
Вчера, 05:44
Дожди и грозы накроют Свердловскую область
Сегодня, 04:29
Лось выбежал на дорогу в Нижнем Тагиле и попал под колеса машины
Вчера, 08:56
400 домов в Каменске-Уральском остались без воды из-за пьяного водителя
Вчера, 10:35