Пожилой водитель автомобиля в Нижнем Тагиле сбил пенсионера из-за солнца

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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Updated Сегодня, 03:31
71-летний водитель машины не предоставил прохожему на дороге преимущество и сбил его. Медики, осмотрев пострадавшего, отпустили его домой, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Автомобилист в 2024 году ПДД не нарушал, стаж вождения у него — 32 года. По словам тагильчанина, он не заметил пострадавшего из-за того, что ему в глаза светило солнце. В момент ЧП водитель был трезвый.
Напомним, 2 июля 2024 года на ЕКАДе пожилой водитель иномарки насмерть сбил человека на дороге. В автоинспекции проводится проверка.