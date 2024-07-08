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Рабочий шахты «Уралкалий» в Пермском крае скончался после взрыва метана

Рабочий шахты «Уралкалий» в Пермском крае скончался после взрыва метана

8 июля 2024, 09:30
Фото: 1MI
В Пермском крае скончался рабочий шахты «Уралкалий» в Соликамске, где в июне 2024 года произошел взрыв метана. Мужчина умер 8 июля 2024 года.

По предварительной версии, двое сотрудников шахты курили на месторождении, когда произошел взрыв. С многочисленными ожогами их отвезли в медучреждение, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Рабочий, которому диагностировали 90% ожогов тела, скончался в больнице. У второго пострадавшего 30% ожогов. Его состояние сейчас средней степени тяжести.

Напомним, 3 июля 2024 года в Артемовском на шахте завода «КМЗ» произошел обвал. Информации о пострадавших в результате происшествия в настоящий момент нет.

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