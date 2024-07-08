Рабочий шахты «Уралкалий» в Пермском крае скончался после взрыва метана

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
По предварительной версии, двое сотрудников шахты курили на месторождении, когда произошел взрыв. С многочисленными ожогами их отвезли в медучреждение, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Рабочий, которому диагностировали 90% ожогов тела, скончался в больнице. У второго пострадавшего 30% ожогов. Его состояние сейчас средней степени тяжести.
Напомним, 3 июля 2024 года в Артемовском на шахте завода «КМЗ» произошел обвал. Информации о пострадавших в результате происшествия в настоящий момент нет.