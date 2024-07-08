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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Разработан новый пеший маршрут по Нижнему Тагилу: от моста до моста

Разработан новый пеший маршрут по Нижнему Тагилу: от моста до моста

8 июля 2024, 11:04
Фото: 1MI
Эта прогулка (или пробежка!) начинается от пешеходного моста Красной армии через реку Тагил. Народ прозвал мост Красноармейским. Построили его в еще середине XIX века из дерева, потом, конечно, переделали в бетонный.

Перешли реку — и налево, по набережной к Народному парку. Раньше тут был старый частный сектор, а когда его снесли, остался только бурьян. Благоустройство легло на плечи местных предприятий, ну и жители окрестных домов помогали — потому и назвали парк «Народный». Получилось современное городское пространство. Детские площадки, модульные конструкции, тренажеры, скамейками — все как положено! А еще серия уличных скульптур животных. Образы были взяты из легенд коренных уральских народов.

Фото: 1MI

А нам опять через речку, по Маральскому мосту к памятнику погибшим сотрудникам правопорядка. Обелиск «Солдатам правопорядка» появился в сквере возле межмуниципального управления МВД России. На плитах возле обелиска — 102 фамилии погибших при исполнении. Вечная память.

Фото: 1MI

Идеальное время для прогулки по мостам Нижнего Тагила с 8:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00.

  • Пройденная дистанция: ≈ 1,6 км
  • Время: 19 минут в среднем темпе
  • Сложности: будет идеален для семейной прогулки
#Город#Туризм#Видео#Достопримечательности#Екатеринбург
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