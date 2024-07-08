Разработан новый пеший маршрут по Нижнему Тагилу: от моста до моста

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Перешли реку — и налево, по набережной к Народному парку. Раньше тут был старый частный сектор, а когда его снесли, остался только бурьян. Благоустройство легло на плечи местных предприятий, ну и жители окрестных домов помогали — потому и назвали парк «Народный». Получилось современное городское пространство. Детские площадки, модульные конструкции, тренажеры, скамейками — все как положено! А еще серия уличных скульптур животных. Образы были взяты из легенд коренных уральских народов.
А нам опять через речку, по Маральскому мосту к памятнику погибшим сотрудникам правопорядка. Обелиск «Солдатам правопорядка» появился в сквере возле межмуниципального управления МВД России. На плитах возле обелиска — 102 фамилии погибших при исполнении. Вечная память.
Идеальное время для прогулки по мостам Нижнего Тагила с 8:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00.