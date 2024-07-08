Ребенок утонул на водоеме в Алапаевске

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Люди, находившиеся на берегу, пытались оказать ребенку первую помощь, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По словам очевидцев, погибший находился на пруду один, без сопровождения взрослых. По какой причине — неизвестно.
Напомним, 6 июля 2024 года под Тугулымом утонула на реке маленькая девочка. Сотрудники полиции и спасательной службы устанавливают обстоятельства ее смерти.
Также в минувшие выходные правоохранители патрулировали водоемы Екатеринбурга и вели с отдыхающими профилактические беседы о мерах безопасности.