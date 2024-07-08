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Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 06:56

Ребенок утонул на водоеме в Алапаевске

Ребенок утонул на водоеме в Алапаевске

8 июля 2024, 06:54
Фото: 1MI
В Алапаевске утонул пятилетний ребенок на пруду в микрорайоне Станкозавод.

Люди, находившиеся на берегу, пытались оказать ребенку первую помощь, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

По словам очевидцев, погибший находился на пруду один, без сопровождения взрослых. По какой причине — неизвестно.

Напомним, 6 июля 2024 года под Тугулымом утонула на реке маленькая девочка. Сотрудники полиции и спасательной службы устанавливают обстоятельства ее смерти.

Также в минувшие выходные правоохранители патрулировали водоемы Екатеринбурга и вели с отдыхающими профилактические беседы о мерах безопасности.

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