Рыба из проточных водоемов может быть небезопасной для здоровья

Гламаздин уточнил, что существуют виды речной рыбы, которые менее подвержены заражению паразитами. Это зависит от их местообитания, типа питания и наличия у них особых защитных механизмов против паразитов. Рыба, которая питается водными растениями и не живет в мелководье, где обитают моллюски, имеет меньшую вероятность заражения, считается наиболее безопасной — например, сазан, карп, карась. Меньше всего риск заразиться паразитами есть у окуня, гольца и щуки, рассказал собеседник издания. Судак реже всего содержит паразитов в своем мясе, так как предпочитает чистую и прохладную воду, где плохо размножаются личинки паразитов и бактерии, по словам специалиста.