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Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Рыба из проточных водоемов может быть небезопасной для здоровья

8 июля 2024, 06:36
Ученый, доктор наук по ветеринарии, руководитель Института ветеринарии и агробезопасности РОСБИОТЕХа Игорь Гламаздин предупредил о возможной опасности для здоровья человека от рыбы, выловленной из ближайших водоемов. Он отметил, что в мясе рыбы могут накапливаться соли токсичных металлов.

Многие считают, что рыбу, пойманную в пресной воде или за пределами города, можно считать безопасной. Однако это далеко не так: мясо любой речной рыбы может содержать патогены инфекционных и паразитарных заболеваний. Чем крупнее рыба, тем больше вредных веществ и инфекций может быть в ее мясе. Обнаружить признаки заражения паразитами самостоятельно не всегда просто, по словам эксперта, пишет sibdepo.ru.

Гламаздин уточнил, что существуют виды речной рыбы, которые менее подвержены заражению паразитами. Это зависит от их местообитания, типа питания и наличия у них особых защитных механизмов против паразитов. Рыба, которая питается водными растениями и не живет в мелководье, где обитают моллюски, имеет меньшую вероятность заражения, считается наиболее безопасной — например, сазан, карп, карась. Меньше всего риск заразиться паразитами есть у окуня, гольца и щуки, рассказал собеседник издания. Судак реже всего содержит паразитов в своем мясе, так как предпочитает чистую и прохладную воду, где плохо размножаются личинки паразитов и бактерии, по словам специалиста.

Эксперт рекомендовал внимательно осматривать и обязательно обрабатывать каждую пойманную рыбу. Перед употреблением необходимо заморозить, варить не менее 15 минут или хорошо прожарить. Если видно паразитов при разделке рыбы, лучше воздержаться от употребления, заключил он.

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