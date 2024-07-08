tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

В Свердловской области продлили режим НМУ

Смог не рассеется: в Свердловской области режим НМУ продлили до 11 июля

8 июля 2024, 17:03
Фото: tagilcity.ru

В Свердловской области продлили режим НМУ

В Свердловской области режим неблагоприятных метеорологических условий продлили до 11 июля.

НМУ на территории Среднего Урала задержатся до 20 часов четверга, 11 июля, сообщает уральское УГМС.

Смог над населенными пунктами Свердловской области плохо рассеивается из-за отсутствия ветра. Наибольшая концентрация опасных примесей наблюдается в ночные часы и рано утром.

Наиболее опасная ситуация прогнозируется на юге и востоке Свердловской области.

Ранее режим НМУ был объявлен в регионе с 5 по 8 июля.

Смог накроет Нижний Тагил до вечера 5 июля
Узнать подробнее
Читайте также:
Итоги недели: дым в НМУ, проверка по водоему и ликвидация свалкиУХП или ЕВРАЗ НТМК? Выбросы формальдегида на День защиты детей подарили в ТагилеВГОК загрязняет воздух и игнорирует предписания, выбросы с НТМК накрыли Нижний Тагил
#Дарья Бобровицкая#Общество#Экология#НМУ#Екатеринбург#Режим НМУ
Подпишитесь
«Наживаются на жаре». Тагильчане жалуются на высокие цены за установку кондиционеров
Сегодня, 12:55
Итоги недели: дым в НМУ, проверка по водоему и ликвидация свалки
Сегодня, 07:01
Огромные зарплаты предлагают токарям и фрезеровщикам в Свердловской области
Сегодня, 14:25
ООО «Водоканал-НТ» перенес даты 4-дневного отключения воды в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 09:47
Накануне открытия «Иннопрома» певец Niletto выступил для элиты Екатеринбурга
Сегодня, 06:52
«Уважал человека труда»: в Тагиле попрощаются с погибшим на СВО Сергеем Земсковым
Сегодня, 13:30