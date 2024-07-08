Смог не рассеется: в Свердловской области режим НМУ продлили до 11 июля

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
НМУ на территории Среднего Урала задержатся до 20 часов четверга, 11 июля, сообщает уральское УГМС.
Смог над населенными пунктами Свердловской области плохо рассеивается из-за отсутствия ветра. Наибольшая концентрация опасных примесей наблюдается в ночные часы и рано утром.
Наиболее опасная ситуация прогнозируется на юге и востоке Свердловской области.
Ранее режим НМУ был объявлен в регионе с 5 по 8 июля.