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Updated Сегодня, 10:56

Центр микрохирургии глаза «Северное сияние» открылся на ЖБИ в Екатеринбурге

Центр микрохирургии глаза «Северное сияние» открылся на ЖБИ в Екатеринбурге

8 июля 2024, 09:09
Фото: Центр микрохирургии глаза «Северное сияние»
Реклама. ООО «Центр Микрохирургии Глаза „Северное Сияние“. Лицензия № ЛО41-01021-66/00683056 . erid: LjN8KbFB7
Новый центр микрохирургии глаза «Северное сияние» открылся в Екатеринбурге. Современное оборудование, опытные специалисты, индивидуальный подход к каждому пациенту — основа успешной работы клиники.

С возрастом в человеческом глазу нарушаются обменные процессы, хрусталик теряет прозрачность, что приводит к появлению катаракты и других заболеваний одного из самых важных органов чувств. Обрести зрение, как в молодости, помогут специалисты клиники «Северное сияние». Хирурги бережно удалят пораженный катарактой хрусталик и заменят его качественной импортной искусственной линзой премиум-класса. Или благодаря инновационному оборудованию быстро и безболезненно выполнят оперативное вмешательство при глаукоме. Цель такой манипуляции — приостановить развитие глаукомы и на длительный срок нормализовать внутриглазное давление. Эти и другие процедуры являются ежедневной практикой врачей центра.

Фото: Центр микрохирургии глаза «Северное сияние»

Акция: в центре микрохирургии глаза «Северное сияние» в Екатеринбурге операция по удалению катаракты с имплантацией импортной искусственной линзы премиум-класса до конца июля 2024 года проводится со скидкой 50%.

Отметим, в клинике оказывают полный спектр высокотехнологичных офтальмологических услуг. Помимо лазерной коррекции зрения, представлены такие направления, как детская офтальмология, ультразвуковое удаление катаракты, установка искусственного хрусталика, хирургическое и лазерное лечение глаукомы, болезней сетчатки и других заболеваний глаз. Специалисты учреждения проводят и полную диагностику зрения.

Преимущества клиники микрохирургии глаза «Северное сияние»:

  • Передовое оборудование,
  • Специалисты с 20-летним стажем. За плечами каждого из них — более 10 тысяч успешных операций,
  • Индивидуальный подход,
  • Отличный сервис,
  • Удобное расположение — улица Владимира Высоцкого, 5 в Екатеринбурге, ЖК «Каменные палатки». Сюда легко добраться жителям ЖБИ, Втузгородка и других районов города. Близлежащие населенные пункты, в том числе Березовский, также попадают в «зону комфорта».
Фото: Центр микрохирургии глаза «Северное сияние»

Записывайтесь заранее в «Северное сияние». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Центр микрохирургии глаза «Северное сияние»:
Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 5,
Регистратура: +7 (343) 264-66-00, +7 (343) 264-66-06,
WhatsApp и Telegram: +7 (922) 026-58-81, https://t.me/mhglaz,
Сайт: mhglaz.ru,
Соц. сети: vk.com/ekb.mhglaz, https://ok.ru/group/70000007597202.

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