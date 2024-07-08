Центр микрохирургии глаза «Северное сияние» открылся на ЖБИ в Екатеринбурге

С возрастом в человеческом глазу нарушаются обменные процессы, хрусталик теряет прозрачность, что приводит к появлению катаракты и других заболеваний одного из самых важных органов чувств. Обрести зрение, как в молодости, помогут специалисты клиники «Северное сияние». Хирурги бережно удалят пораженный катарактой хрусталик и заменят его качественной импортной искусственной линзой премиум-класса. Или благодаря инновационному оборудованию быстро и безболезненно выполнят оперативное вмешательство при глаукоме. Цель такой манипуляции — приостановить развитие глаукомы и на длительный срок нормализовать внутриглазное давление. Эти и другие процедуры являются ежедневной практикой врачей центра.