Центр микрохирургии глаза «Северное сияние» открылся на ЖБИ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
С возрастом в человеческом глазу нарушаются обменные процессы, хрусталик теряет прозрачность, что приводит к появлению катаракты и других заболеваний одного из самых важных органов чувств. Обрести зрение, как в молодости, помогут специалисты клиники «Северное сияние». Хирурги бережно удалят пораженный катарактой хрусталик и заменят его качественной импортной искусственной линзой премиум-класса. Или благодаря инновационному оборудованию быстро и безболезненно выполнят оперативное вмешательство при глаукоме. Цель такой манипуляции — приостановить развитие глаукомы и на длительный срок нормализовать внутриглазное давление. Эти и другие процедуры являются ежедневной практикой врачей центра.
Акция: в центре микрохирургии глаза «Северное сияние» в Екатеринбурге операция по удалению катаракты с имплантацией импортной искусственной линзы премиум-класса до конца июля 2024 года проводится со скидкой 50%.
Отметим, в клинике оказывают полный спектр высокотехнологичных офтальмологических услуг. Помимо лазерной коррекции зрения, представлены такие направления, как детская офтальмология, ультразвуковое удаление катаракты, установка искусственного хрусталика, хирургическое и лазерное лечение глаукомы, болезней сетчатки и других заболеваний глаз. Специалисты учреждения проводят и полную диагностику зрения.
Преимущества клиники микрохирургии глаза «Северное сияние»:
Записывайтесь заранее в «Северное сияние». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Центр микрохирургии глаза «Северное сияние»:
Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 5,
Регистратура: +7 (343) 264-66-00, +7 (343) 264-66-06,
WhatsApp и Telegram: +7 (922) 026-58-81, https://t.me/mhglaz,
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