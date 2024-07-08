Ученые развеяли несколько мифов о клещах

Как пишет newia.ru, средняя продолжительность жизни клеща около трех лет. Более того, клещи питаются всего один раз в год. В первый год жизни клещи имеют всего три пары ног и нападают в основном на мелких животных, например на мышей. Ко второму году жизни клещ вырастает почти в три раза и у него вырастает четвертая пара ног. В это время клещ уже может присасываться к более крупным животным. И только на третий год жизни клещ может по-настоящему считаться взрослым и нападает на еще более крупных животных, а также на людей.