Ученые развеяли несколько мифов о клещах

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
Как пишет newia.ru, средняя продолжительность жизни клеща около трех лет. Более того, клещи питаются всего один раз в год. В первый год жизни клещи имеют всего три пары ног и нападают в основном на мелких животных, например на мышей. Ко второму году жизни клещ вырастает почти в три раза и у него вырастает четвертая пара ног. В это время клещ уже может присасываться к более крупным животным. И только на третий год жизни клещ может по-настоящему считаться взрослым и нападает на еще более крупных животных, а также на людей.
Данный миф причисляется к самым распространенным вследствии того, что в большинстве случаев люди обнаруживают клещей у себя на шее, голове, плечах, руках и даже в подмышечных впадинах. Вместе с тем эксперты напоминают, что чаще всего клеща можно обнаружить в высокой траве в лесополосах, на кустах вблизи рек, лесных опушках и полянах. В нынешнее время клеща можно подхватить как в городе, так и на природе.
По словам специалистов, клещи не имеют глаз и не способны ощущать запахи. При этом их привлекает тепло, которое выделяет жертва. Обычно клещи охотятся, заползая на траву, листья, и вытягивают передние лапки, на которых имеются крючки. Когда паразит чувствует чье-то прикосновение, то крючки на лапках моментально захлопываются, и клещ, как только оказывается на жертве, старается ползти вверх, чтобы добраться до открытых участков кожи.