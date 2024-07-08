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Реквием. Нижний Тагил

«Уважал человека труда»: в Тагиле попрощаются с погибшим на СВО Сергеем Земсковым

8 июля 2024, 13:30
Реквием. Нижний Тагил

Тагильчанин Сергей Земсков погиб в ходе СВО на Донецком направлении

В ходе СВО героически погиб тагильчанин Сергей Земсков. Ему было 38 лет.

Сергей ушел защищать Родину в марте 2024 года, отправившись в Донецкое направление.

До службы он работал электрогазосварщиком на Уралвагонзаводе, где его ценили как незаменимого профессионала и надежного товарища.

Дома у Сергея осталась большая семья: жена Мария, две маленькие дочери, братья, сестры и мама.

Сергей уважал человека труда и сам был очень трудолюбивым и хозяйственным, — рассказала супруга, Мария.

По словам вдовы, Сергей был прекрасным сыном, мужем и отцом. Он мечтал отвезти детей на отдых, показать им красоту России.

Прощание с Сергеем Земсковым состоится 9 июля в 10:30 в похоронном доме «Реквием» по адресу: ул. Челюскинцев, 47, сообщает «Реквием. Нижний Тагил».

Ранее 40-летний Вячеслав Романов из Нижнего Тагила скончался в зоне СВО.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Прощание#Екатеринбург#Умер#СВО#Боец СВО
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