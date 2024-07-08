«Уважал человека труда»: в Тагиле попрощаются с погибшим на СВО Сергеем Земсковым

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Сергей ушел защищать Родину в марте 2024 года, отправившись в Донецкое направление.
До службы он работал электрогазосварщиком на Уралвагонзаводе, где его ценили как незаменимого профессионала и надежного товарища.
Дома у Сергея осталась большая семья: жена Мария, две маленькие дочери, братья, сестры и мама.
Сергей уважал человека труда и сам был очень трудолюбивым и хозяйственным, — рассказала супруга, Мария.
По словам вдовы, Сергей был прекрасным сыном, мужем и отцом. Он мечтал отвезти детей на отдых, показать им красоту России.
Прощание с Сергеем Земсковым состоится 9 июля в 10:30 в похоронном доме «Реквием» по адресу: ул. Челюскинцев, 47, сообщает «Реквием. Нижний Тагил».
Ранее 40-летний Вячеслав Романов из Нижнего Тагила скончался в зоне СВО.