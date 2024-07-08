«Уважал человека труда»: в Тагиле попрощаются с погибшим на СВО Сергеем Земсковым

По словам вдовы, Сергей был прекрасным сыном, мужем и отцом. Он мечтал отвезти детей на отдых, показать им красоту России.



Прощание с Сергеем Земсковым состоится 9 июля в 10:30 в похоронном доме «Реквием» по адресу: ул. Челюскинцев, 47, сообщает «Реквием. Нижний Тагил».