В День семьи, любви и верности прошла встреча главы РЭО с семьями-экоактивистами

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
Как сообщает newsnn.ru, гендиректор ППК «РЭО» назвал семью значимым фактором развития экологической культуры в стране, так как только в ней экологические привычки передаются от взрослых детям. Если большая часть семей будет пропагандировать внутри себя экопривычки, то реализация реформы отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) начнет вестись в более ускоренном темпе, это же касается и формирования экономики замкнутого цикла в России. От лица РЭО Буцаев отметил, что компания всегда с радостью поддерживает экоактивистов, включая как лидеров организаций, так и семьи.
Общение между Буцаевым и экологически активными семьями проходило в формате чаепития. Гендиректор РЭО подробно рассказал о новой номинации «Зеленой премии» под названием «Экологическая семья», благодаря которой экологически активные семьи получат возможность показать себя и получить поддержку.
На чаепитии присутствовали семья Гуляевых из Череповца, семья Чистопашиных из Петербурга и семья Дординых из Новокузнецка.
Андрей Гуляев является экоактивистом и путешественником, который создал общественный некоммерческий негосударственный проект по озеленению Череповца «Народная роща». Также он избран председателем местного отделения всероссийского экологического движения «Экосистема». Он прибыл на встречу с дочерьми Миладой (9 лет) и Яромилой (11 лет).
Алексей Чистопашин заявлен как социальный предприниматель, экоблогер, учредитель онлайн-курсов, экологический спикер. На чаепитии он присутствовал вместе с супругой Александрой, сыном Иваном (9 лет), дочерьми Дарией (13 лет) и Христиной (16 лет).
Вадим Дордин управляет проектами в экоцентре «ГАЗОН», занимается организацией экологических акций и мероприятий, участвует в проекте «Эконаставники». Также он может похвастаться победой в конкурсе «Семья. Экология. Культура» на уровне региона. Вадим привел свою семью — супругу Анну, сыновей Глеба (6 лет) и Григория (4 года).
После чаепития гости мероприятия отправились на экскурсию по экспозиции эколого-просветительского центра «Яуза» и смогли поучаствовать в химическом мастер-классе.