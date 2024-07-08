tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 18:39

Published Сегодня, 18:39

Modified Сегодня, 18:39

Updated Сегодня, 18:39

В День семьи, любви и верности прошла встреча главы РЭО с семьями-экоактивистами

В День семьи, любви и верности прошла встреча главы РЭО с семьями-экоактивистами

8 июля 2024, 18:39
Фото: reo.ru
Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев провел встречу с семьями, которые придерживаются принципов экологического активизма. Мероприятие прошло 8 июля 2024 года, в День семьи, любви и верности, в столичном эколого-просветительском центре «Яуза».

Как сообщает newsnn.ru, гендиректор ППК «РЭО» назвал семью значимым фактором развития экологической культуры в стране, так как только в ней экологические привычки передаются от взрослых детям. Если большая часть семей будет пропагандировать внутри себя экопривычки, то реализация реформы отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) начнет вестись в более ускоренном темпе, это же касается и формирования экономики замкнутого цикла в России. От лица РЭО Буцаев отметил, что компания всегда с радостью поддерживает экоактивистов, включая как лидеров организаций, так и семьи.

Общение между Буцаевым и экологически активными семьями проходило в формате чаепития. Гендиректор РЭО подробно рассказал о новой номинации «Зеленой премии» под названием «Экологическая семья», благодаря которой экологически активные семьи получат возможность показать себя и получить поддержку.

На чаепитии присутствовали семья Гуляевых из Череповца, семья Чистопашиных из Петербурга и семья Дординых из Новокузнецка.

Андрей Гуляев является экоактивистом и путешественником, который создал общественный некоммерческий негосударственный проект по озеленению Череповца «Народная роща». Также он избран председателем местного отделения всероссийского экологического движения «Экосистема». Он прибыл на встречу с дочерьми Миладой (9 лет) и Яромилой (11 лет).

Алексей Чистопашин заявлен как социальный предприниматель, экоблогер, учредитель онлайн-курсов, экологический спикер. На чаепитии он присутствовал вместе с супругой Александрой, сыном Иваном (9 лет), дочерьми Дарией (13 лет) и Христиной (16 лет).

Вадим Дордин управляет проектами в экоцентре «ГАЗОН», занимается организацией экологических акций и мероприятий, участвует в проекте «Эконаставники». Также он может похвастаться победой в конкурсе «Семья. Экология. Культура» на уровне региона. Вадим привел свою семью — супругу Анну, сыновей Глеба (6 лет) и Григория (4 года).

После чаепития гости мероприятия отправились на экскурсию по экспозиции эколого-просветительского центра «Яуза» и смогли поучаствовать в химическом мастер-классе.

#Общество
Подпишитесь
«Наживаются на жаре». Тагильчане жалуются на высокие цены за установку кондиционеров
Сегодня, 12:55
Итоги недели: дым в НМУ, проверка по водоему и ликвидация свалки
Сегодня, 07:01
Огромные зарплаты предлагают токарям и фрезеровщикам в Свердловской области
Сегодня, 14:25
ООО «Водоканал-НТ» перенес даты 4-дневного отключения воды в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 09:47
Накануне открытия «Иннопрома» певец Niletto выступил для элиты Екатеринбурга
Сегодня, 06:52
«Уважал человека труда»: в Тагиле попрощаются с погибшим на СВО Сергеем Земсковым
Сегодня, 13:30