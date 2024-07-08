В День семьи, любви и верности прошла встреча главы РЭО с семьями-экоактивистами

Как сообщает newsnn.ru, гендиректор ППК «РЭО» назвал семью значимым фактором развития экологической культуры в стране, так как только в ней экологические привычки передаются от взрослых детям. Если большая часть семей будет пропагандировать внутри себя экопривычки, то реализация реформы отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) начнет вестись в более ускоренном темпе, это же касается и формирования экономики замкнутого цикла в России. От лица РЭО Буцаев отметил, что компания всегда с радостью поддерживает экоактивистов, включая как лидеров организаций, так и семьи.