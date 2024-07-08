В Екатеринбурге инвалид-колясочник смог добраться домой после жалоб

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Проверка выявила, что на входе в подъезд был установлен не пандус, а аппарель, что нарушает права людей с ограниченными возможностями.
Прокуратура внеслa представление в адрес управляющей компании «Алгана», требуя устранить нарушение. В результате, управляющая компания установила пандус, обеспечив инвалиду-колясочнику безопасный и удобный доступ к своему жилью.
Ранее прокуратура добилась компенсации для ребенка-инвалида, пострадавшего от нападения бродячих собак в Екатеринбурге.