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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

В Екатеринбурге инвалид-колясочник смог попасть домой после жалоб

В Екатеринбурге инвалид-колясочник смог добраться домой после жалоб

8 июля 2024, 14:16
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге инвалид-колясочник смог попасть домой после жалоб

В Екатеринбурге прокуратура вмешалась в ситуацию, когда инвалид-колясочник не смог беспрепятственно добраться до своего дома.

Проверка выявила, что на входе в подъезд был установлен не пандус, а аппарель, что нарушает права людей с ограниченными возможностями.

Прокуратура внеслa представление в адрес управляющей компании «Алгана», требуя устранить нарушение. В результате, управляющая компания установила пандус, обеспечив инвалиду-колясочнику безопасный и удобный доступ к своему жилью.

Ранее прокуратура добилась компенсации для ребенка-инвалида, пострадавшего от нападения бродячих собак в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Прокуратура#Пандус#Инвалид#Екатеринбург#Инцидент
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