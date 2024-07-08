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Published Сегодня, 05:52

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Updated Сегодня, 05:54

Международная промышленная выставка «Иннопром-2024» открылась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стартовал «Иннопром-2024»: выставка заняла 50 тысяч квадратов

8 июля 2024, 05:52
Фото: 1MI

Международная промышленная выставка «Иннопром-2024» открылась в Екатеринбурге

Выставка ИННОПРОМ-2024 в этом году занимает площадь 50 000 квадратных метров. 14-я Международная промышленная выставка разместилась в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и заняла все 4 павильона.

Главный центр притяжения выставки — стенд инновационных промышленных проектов Министерства промышленности и торговли России. Здесь можно увидеть передвижной заправочный комплекс для БПЛА, который работает на водороде, 3D-принтеры для использования в промышленности, а также первую в нашей стране систему автономного управления сельскохозяйственной техникой и другие инновационные новинки.

Напомним, три министра из ОАЭ планируют посетить в Екатеринбурге выставку «Иннопром».

В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» будут организованы отдельные молельные комнаты
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#Екатерина Смирнова#Общество#Выставка#Промышленность#Международная выставка#Екатеринбург
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