В Екатеринбурге стартовал «Иннопром-2024»: выставка заняла 50 тысяч квадратов

Главный центр притяжения выставки — стенд инновационных промышленных проектов Министерства промышленности и торговли России. Здесь можно увидеть передвижной заправочный комплекс для БПЛА, который работает на водороде, 3D-принтеры для использования в промышленности, а также первую в нашей стране систему автономного управления сельскохозяйственной техникой и другие инновационные новинки.