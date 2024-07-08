В Свердловской области виновнику крупного ДТП заменили принудительные работы на срок

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Мужчина, осужденный за ДТП, был направлен на принудительные работы сроком на 3 года 1 месяц. Однако, во время отбывания наказания он неоднократно нарушал режим, появляясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
Судебные органы отказались заменять принудительные работы на лишение свободы, сославшись на то, что опьянение было вызвано приемом лекарств. Однако прокурорская проверка выявила, что представленные осужденным медицинские справки были поддельными.
Апелляционный суд, рассмотрев дело, удовлетворил протест прокурора и заменил принудительные работы на лишение свободы. Осужденный продолжит отбывать наказание в колонии-поселении.