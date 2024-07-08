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В Свердловской области за ДТП мужчине принудительный труд заменили тюрьмой

В Свердловской области виновнику крупного ДТП заменили принудительные работы на срок

8 июля 2024, 09:07
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области за ДТП мужчине принудительный труд заменили тюрьмой

В Свердловской области мужчина в пьяном виде устроил ДТП с пострадавшими. Суд приговорил его к выполнению принудительных работ, однако за пьянство на работе изменил наказание на реальный срок.

Мужчина, осужденный за ДТП, был направлен на принудительные работы сроком на 3 года 1 месяц. Однако, во время отбывания наказания он неоднократно нарушал режим, появляясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Судебные органы отказались заменять принудительные работы на лишение свободы, сославшись на то, что опьянение было вызвано приемом лекарств. Однако прокурорская проверка выявила, что представленные осужденным медицинские справки были поддельными.

Апелляционный суд, рассмотрев дело, удовлетворил протест прокурора и заменил принудительные работы на лишение свободы. Осужденный продолжит отбывать наказание в колонии-поселении.

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#Екатерина Смирнова#ДТП#Суд#Тюрьма#Пьяный водитель#Нарушитель#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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