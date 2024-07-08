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Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

В Тагиле продолжается ремонт стадиона у 44-й школы

В Тагиле подрядчик проектирует поле и беговые дорожки на стадионе у 44-й школы

8 июля 2024, 16:28
Фото: Изображение Midjourney

В Тагиле продолжается ремонт стадиона у 44-й школы

В Нижнем Тагиле полным ходом идет ремонт спортивного стадиона у школы №44. Рабочие уже приступили к подготовке основания поля и наметили будущие беговые дорожки.

Для посетителей стадиона будут оборудованы две трибуны на 128 мест. В их основание уже заложены плиты. Также рабочие приступили к прокладке кабелей освещения. О ходе работ проинформировал мэр Тагила Владислав Пинаев.

На стадионе будет оборудовано поле с искусственным покрытием и установлено новое спортивное оборудование. После ремонта площадка будет соответствовать самым современным требованиям. Заниматься здесь смогут представители разных видов спорта.

За последние пять лет в Тагиле оборудовано 14 школьных стадионов. Работа по созданию спортивной инфраструктуры для детей продолжится, добавил Владислав Пинаев.

Ранее стало известно, что в Академическом районе Екатеринбурга появится уникальная спортивная инфраструктура.

Ремонт стадиона у школы №44 в Нижнем Тагиле завершится к новому учебному году
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#Дарья Бобровицкая#Спорт#Нижний Тагил#Дети#Подрядчик#Владислав Пинаев#Ремонт#Стадион#Екатеринбург#Спортивное оборудование#Искусственное покрытие#Школьные стадионы#Спортивная инфраструктура
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