В Тагиле подрядчик проектирует поле и беговые дорожки на стадионе у 44-й школы

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Для посетителей стадиона будут оборудованы две трибуны на 128 мест. В их основание уже заложены плиты. Также рабочие приступили к прокладке кабелей освещения. О ходе работ проинформировал мэр Тагила Владислав Пинаев.
На стадионе будет оборудовано поле с искусственным покрытием и установлено новое спортивное оборудование. После ремонта площадка будет соответствовать самым современным требованиям. Заниматься здесь смогут представители разных видов спорта.
За последние пять лет в Тагиле оборудовано 14 школьных стадионов. Работа по созданию спортивной инфраструктуры для детей продолжится, добавил Владислав Пинаев.
Ранее стало известно, что в Академическом районе Екатеринбурга появится уникальная спортивная инфраструктура.