В Талицком районе пьяная девушка на мотоцикле врезалась в столб

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
ДТП случилось утром в воскресенье, 7 июля. Девушка в состоянии алкогольного опьянения ехала на мотоцикле VMC, превысила скорость и врезалась в опору дорожного знака, сообщает пресс-служба регионального ГАИ.
Несовершеннолетняя села за руль мотобайка, не имея навыков вождения и прав. Она получила травму, перелом ключицы, и была госпитализирована в Талицкую ЦРБ. Медицинское освидетельствование показало высокое содержание алкоголя в крови.
По факту случившегося правоохранители допросили отца девушки. Мужчина объяснил, что мотоцикл купил для себя, но периодически учил дочь ездить на проселочных дорогах. В тот день она вместе с родными отмечала праздник, а затем взяла байк без спроса.
Родители девушки будут привлечены к административной ответственности и возместят ущерб за поврежденный дорожный знак.
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