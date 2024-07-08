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Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Нетрезвая девушка-подросток в Талицком районе спровоцировала ДТП на мотоцикле

В Талицком районе пьяная девушка на мотоцикле врезалась в столб

8 июля 2024, 15:09
Фото: пресс-служба ГАИ Свердловской области

Нетрезвая девушка-подросток в Талицком районе спровоцировала ДТП на мотоцикле

В поселке Троицкий Талицкого района 17-летняя девушка на мотоцикле врезалась в опору дорожного знака.

ДТП случилось утром в воскресенье, 7 июля. Девушка в состоянии алкогольного опьянения ехала на мотоцикле VMC, превысила скорость и врезалась в опору дорожного знака, сообщает пресс-служба регионального ГАИ.

Несовершеннолетняя села за руль мотобайка, не имея навыков вождения и прав. Она получила травму, перелом ключицы, и была госпитализирована в Талицкую ЦРБ. Медицинское освидетельствование показало высокое содержание алкоголя в крови.

По факту случившегося правоохранители допросили отца девушки. Мужчина объяснил, что мотоцикл купил для себя, но периодически учил дочь ездить на проселочных дорогах. В тот день она вместе с родными отмечала праздник, а затем взяла байк без спроса.

Родители девушки будут привлечены к административной ответственности и возместят ущерб за поврежденный дорожный знак.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Мотоцикл#Талица#18+#Екатеринбург#Девочка-подросток
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