Водитель автомобиля наехал на женщину на трассе Екатеринбург — Тюмень

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
22-летний водитель иномарки отвлекся во время движения и сбил женщину, которая переходила дорогу. Пострадавшая скончалась на месте ЧП, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
По словам водителя, он не сразу заметил пешехода на дороге, а когда увидел — было уже поздно. Молодой человек не успел затормозить. Погибшая была одета в светлую одежду.
Напомним, 7 июля 2024 года в Нижнем Тагиле автомобилист сбил пешехода, так как солнце ослепило ему глаза. Пострадавший получил ушибы и врачи, осмотрев пациента, отпустили его домой.