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Updated Сегодня, 06:18

Водитель автомобиля наехал на женщину на трассе Екатеринбург — Тюмень

Водитель автомобиля наехал на женщину на трассе Екатеринбург — Тюмень

8 июля 2024, 06:16
Фото: ГИБДД по Свердловской области
38-летняя женщина погибла под колесами автомобиля Hyundai Accent на трассе Екатеринбург — Тюмень. ДТП случилось 7 июля 2024 года.

22-летний водитель иномарки отвлекся во время движения и сбил женщину, которая переходила дорогу. Пострадавшая скончалась на месте ЧП, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

По словам водителя, он не сразу заметил пешехода на дороге, а когда увидел — было уже поздно. Молодой человек не успел затормозить. Погибшая была одета в светлую одежду.

Напомним, 7 июля 2024 года в Нижнем Тагиле автомобилист сбил пешехода, так как солнце ослепило ему глаза. Пострадавший получил ушибы и врачи, осмотрев пациента, отпустили его домой.

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