ВТБ Лизинг предлагает эксклюзивные условия на автомобили HONGQI

Максимальную скидку 13% клиенты компании получат при оформлении в лизинг представительского седана H9 Deluxe Single Color. Его можно приобрести с выгодой по стоимости 6 277 300 ₽. Ежемесячные платежи составят 76 406 руб. при условии заключения договора лизинга сроком на 7 лет и внесении аванса 49%. Оформляя на тех же условиях в лизинг седана бизнес-класса H5 new Comfort ежемесячные платежи составят 52 840 ₽. При этом благодаря налоговым преференциям клиенты на ОСН могут сохранить до 40% от стоимости автомобиля по договору лизинга за счет возврата НДС со всех лизинговых платежей и налога на прибыль.*