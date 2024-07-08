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Жителя Екатеринбурга задержали на 15 суток в Сочи из-за татуировки

Жителя Екатеринбурга задержали на 15 суток в Сочи из-за татуировки

8 июля 2024, 09:56
Фото: 1MI
Полиция в Сочи задержала жителя Екатеринбурга. У него заметили татуировку с символикой, запрещенной в РФ. Инцидент случился на пляже в Лазаревском районе.

Горожане сообщили в МВД о том, что у приезжего на пляже тату якобы с изображением запрещенной символики, рассказали в пресс-службе ведомства по Краснодарскому краю.

Правоохранители задержали екатеринбуржца и отвезли в отделение. Суд назначил ему 15 суток ареста за «пропаганду символики нацизма».

Напомним, в Екатеринбурге полицейские во время обысков у правозащитника Алексея Соколова нашли документ, содержание которого может быть экстремистским. На нем было указано имя французского адвоката.

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