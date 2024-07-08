Жителя Екатеринбурга задержали на 15 суток в Сочи из-за татуировки

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Горожане сообщили в МВД о том, что у приезжего на пляже тату якобы с изображением запрещенной символики, рассказали в пресс-службе ведомства по Краснодарскому краю.
Правоохранители задержали екатеринбуржца и отвезли в отделение. Суд назначил ему 15 суток ареста за «пропаганду символики нацизма».
Напомним, в Екатеринбурге полицейские во время обысков у правозащитника Алексея Соколова нашли документ, содержание которого может быть экстремистским. На нем было указано имя французского адвоката.