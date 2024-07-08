«Золотые» и «серебряные» семьи Нижнего Тагила получили награды главы города

За чувства и преданность, которые тагильские семьи смогли пронести через всю жизнь, их удостоили медалями «За любовь и верность». Награды изготовлены из латуни. На лицевой стороне изображены супруги Петр и Феврония и выгравированы слова «За любовь и верность, семья, единство помыслов и дел». На оборотной — название праздника и его символ — полевая ромашка. Среди белых лепестков цветка есть два цветных — синий и красный. Они символизируют мужское и женское начало. Общественный почетный знак получили семьи, прожившие в браке свыше 25-ти лет. Среди них супруги Шарай, Ахуновы, Розберг и Балкусовы.