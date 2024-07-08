«Золотые» и «серебряные» семьи Нижнего Тагила получили награды главы города

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
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Updated Сегодня, 16:47
За чувства и преданность, которые тагильские семьи смогли пронести через всю жизнь, их удостоили медалями «За любовь и верность». Награды изготовлены из латуни. На лицевой стороне изображены супруги Петр и Феврония и выгравированы слова «За любовь и верность, семья, единство помыслов и дел». На оборотной — название праздника и его символ — полевая ромашка. Среди белых лепестков цветка есть два цветных — синий и красный. Они символизируют мужское и женское начало. Общественный почетный знак получили семьи, прожившие в браке свыше 25-ти лет. Среди них супруги Шарай, Ахуновы, Розберг и Балкусовы.
Знаком отличия «Совет да любовь» награждаются жители Нижнего Тагила, непрерывно состоящие в браке не менее 50 лет и воспитавшие одного или нескольких детей. Обладателями такой награды в 2024 году стали супруги Ладохины, прожившие вместе 56 лет, а также семьи Митковских и Кармановых, отпраздновавшие 50-летие со дня свадьбы.
Ежегодная эстафета «Родительский подвиг», как правило, проходит в два этапа: районный и городской. Семьи-участники оцениваются в четырех номинациях. В этом году участниками первого тура стали 26 семей, второго — 21. Победителями в номинации «Родительский дом, начало начал» стали жители Дзержинского района Нижнего Тагила семья Бревновых. В номинации «В единстве наша сила» — супруги Перминовы (Дзержинский район) и Довгалюк (Тагилстроевский район). Семья Леонтьевых-Федорахиных стала лучшей в номинации «Вместе дружная семья», а семья Верезубовых — в «Большая семья — большие надежды». Каждая пара получила благодарственные письма главы города Владислава Пинаева.
Уважаемые наши ветераны, участники торжественного мероприятия. Крепкая семья — это опора для государства, его стабильность и надежда. Вы знаете, что отдельное внимание семейным ценностям уделяет президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. И действительно, 2024-й год объявлен «Годом семьи». С 1 января 2025 года вступает в силу новый национальный проект под названием «Семья». Я от всей души поздравляю всех с этим светлым днем. Желаю счастья, благополучия и процветания всем семьям, — поздравил тагильчан мэр.
Корреспондент TagilCity.ru пообщался с гостями праздника и узнал, что для них значит слово «семья».
Мы в браке всего 12 лет, но успели пройти многое вместе. Воспитываем двоих детей, хотим третьего. Семья — это тыл, опора. Семья — это дом, куда можно прийти и понять, что ты в безопасности, — считает глава семьи Лисиных.
Семья — это дети, это твое будущее. С детства хотела большую семью, без нее каждый из нас одинок, — поделилась мнением тагильчанка Татьяна.
Напомним, в 2022 году День семьи, любви, верности и семейных традиций получил официальный статус. Кроме того, текущий год по решению президента России Владимира Путина объявлен «Годом семьи».