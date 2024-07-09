12 домов в Цыганском поселке в Екатеринбурге будут снесены

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Если хозяева домов в течение 90 дней не подпишут соглашение о сносе, то мэрия подаст исковое заявление о том, чтобы территории были изъяты в принудительном порядке. Информация об этом есть в постановлении администрации города.
Сносом ветхого жилья будет заниматься компания-застройщик «Брусника». Кроме вышеуказанных улиц здания снесут на улицах Автономных Республик, Обувщиков, Хасановской, а также в переулках Балтымском и Федорова.
Напомним, в мае 2024 года жилой дом в Туринске был признан аварийным. После этого жильцы дома будут расселены, а само здание снесут.