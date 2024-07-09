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Published Сегодня, 13:56

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Updated Сегодня, 13:58

12 домов в Цыганском поселке в Екатеринбурге будут снесены

12 домов в Цыганском поселке в Екатеринбурге будут снесены

9 июля 2024, 13:56
Фото: 1MI
В Екатеринбурге снесут 12 домов в Цыганском поселке на улицах Фурманова и Московской.

Если хозяева домов в течение 90 дней не подпишут соглашение о сносе, то мэрия подаст исковое заявление о том, чтобы территории были изъяты в принудительном порядке. Информация об этом есть в постановлении администрации города.

Сносом ветхого жилья будет заниматься компания-застройщик «Брусника». Кроме вышеуказанных улиц здания снесут на улицах Автономных Республик, Обувщиков, Хасановской, а также в переулках Балтымском и Федорова.

Напомним, в мае 2024 года жилой дом в Туринске был признан аварийным. После этого жильцы дома будут расселены, а само здание снесут.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Суд#Снос#Дома#Цыганский поселок#Екатеринбург#Снос зданий#Мэрия Екатеринбурга
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