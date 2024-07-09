69 выпускников Технического университета УГМК получили дипломы о высшем образовании

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Выпускники получили дипломы по следующим направлениям: металлургия, электроэнергетика и электротехника, автоматизация технологических процессов и производств, технологические машины и оборудование. Молодые дипломированные специалисты Технического университета УГМК сразу же приступят к работе на предприятиях, на которых они проходили практику.
Мы гордимся тем, что каждый из вас, помимо учебной деятельности, развивается еще и в других сферах. Среди вас есть победители международных конференций и олимпиад, волонтеры, журналисты, творческие люди. Главное — не останавливаться как в профессиональном, так и в личностном развитии. Ведь благодаря этому вы всегда будете востребованными специалистами, — отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.
Технический университет УГМК — это частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%. Приемная кампания этого учебного года помимо целевого приема открывает возможность поступления и на бюджетные места по очной форме обучения. Учебное заведение принимает абитуриентов на направления: