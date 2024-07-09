69 выпускников Технического университета УГМК получили дипломы о высшем образовании

Выпускники получили дипломы по следующим направлениям: металлургия, электроэнергетика и электротехника, автоматизация технологических процессов и производств, технологические машины и оборудование. Молодые дипломированные специалисты Технического университета УГМК сразу же приступят к работе на предприятиях, на которых они проходили практику.