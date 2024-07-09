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69 выпускников Технического университета УГМК получили дипломы о высшем образовании

69 выпускников Технического университета УГМК получили дипломы о высшем образовании

9 июля 2024, 06:55
Фото: пресс-служба ТУ УГМК
В Техническом университете УГМК прошла церемония вручения дипломов студентам очной формы обучения. Документ получили 69 молодых специалистов, 18 из них — «красные» дипломы. Всего в 2024 году этот вуз окончили 127 человек.

Выпускники получили дипломы по следующим направлениям: металлургия, электроэнергетика и электротехника, автоматизация технологических процессов и производств, технологические машины и оборудование. Молодые дипломированные специалисты Технического университета УГМК сразу же приступят к работе на предприятиях, на которых они проходили практику.

Мы гордимся тем, что каждый из вас, помимо учебной деятельности, развивается еще и в других сферах. Среди вас есть победители международных конференций и олимпиад, волонтеры, журналисты, творческие люди. Главное — не останавливаться как в профессиональном, так и в личностном развитии. Ведь благодаря этому вы всегда будете востребованными специалистами, — отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Технический университет УГМК — это частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%. Приемная кампания этого учебного года помимо целевого приема открывает возможность поступления и на бюджетные места по очной форме обучения. Учебное заведение принимает абитуриентов на направления:

  • Горное дело,
  • Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий,
  • Металлургия,
  • Электроэнергетика и электротехника,
  • Автоматизация технологических процессов и производств,
  • Технологические машины и оборудование,
  • Информатика и вычислительная техника,
  • Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.
#Анастасия Имамахметова#Общество#Свердловская область#Работа#Трудоустройство#Верхняя Пышма#Образование#Выпускники#Предприятия#Металлургия#Вуз#Дипломы#Высшее образование
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