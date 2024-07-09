Бастрыкин поручил возбудить дело после приставаний мигранта к девушке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
По факту случившегося сотрудники Следкома проводят проверку. Возбудить уголовное дело поручено исполняющему обязанности главы регионального ведомства Константину Мирошниченко.
Также Мирошниченко доложит Бастрыкину об обстоятельствах ЧП, рассказали в пресс-службе свердловского СК.
Напомним, происшествие случилось 2 июля. К девушке на улице стал приставать незнакомец, пытаясь с ней познакомиться.
Когда она зашла в подъезд, он вбежал следом за ней и напал. Екатеринбурженку спас ее бывший супруг, к которому она пришла за детьми.