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Published Сегодня, 05:53

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Updated Сегодня, 10:34

Бастрыкин поручил возбудить дело после приставаний мигранта к девушке в Екатеринбурге

Бастрыкин поручил возбудить дело после приставаний мигранта к девушке в Екатеринбурге

9 июля 2024, 05:53
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сведений о мигранте, который приставал к жительнице в Екатеринбурге и чуть не изнасиловал ее в подъезде.

По факту случившегося сотрудники Следкома проводят проверку. Возбудить уголовное дело поручено исполняющему обязанности главы регионального ведомства Константину Мирошниченко.

Также Мирошниченко доложит Бастрыкину об обстоятельствах ЧП, рассказали в пресс-службе свердловского СК.

Напомним, происшествие случилось 2 июля. К девушке на улице стал приставать незнакомец, пытаясь с ней познакомиться.

Когда она зашла в подъезд, он вбежал следом за ней и напал. Екатеринбурженку спас ее бывший супруг, к которому она пришла за детьми.

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