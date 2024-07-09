Бесшумно и быстро: спасатель рассказал TagilCity.ru о причинах гибели детей в воде

Спасатель рассказывал, что ребенка нужно обучать правильной модели поведения при экстремальных ситуациях, а не только базовым навыкам плавания. Так, при плавании нужно объяснить ребенку, даже умеющему держаться на воде, что при ЧП нужно переворачиваться на спину, чтобы вода не попала в дыхательные пути. Тогда у ребенка будет больше шансов на выживание. Подход Дмитрия можно назвать глобальным, поскольку изначально он учит своих детей и призывает других родителей на собственном примере не купаться на диких пляжах и не заплывать за буйки.