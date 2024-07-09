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Published Сегодня, 10:22

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На Урале с начала сезона на водоемах и по неосторожности утонули пятеро детей

Бесшумно и быстро: спасатель рассказал TagilCity.ru о причинах гибели детей в воде

9 июля 2024, 10:22
Фото: tagilcity.ru

На Урале с начала сезона на водоемах и по неосторожности утонули пятеро детей

Приближается середина лета, большую часть времени держится хорошая погода. То и дело СМИ сообщают о гибели детей самого разного возраста в воде. Редакция TagilCity.ru выяснила, как тонут дети и как это предотвратить.

Дети остаются без присмотра

МЧС Свердловской области с начала сезона уже сообщили о нескольких утонувших детях и подростках. С начала сезона нарушение правил безопасности на воде унесло жизни 22 людей, среди которых пятеро детей.

8 июля на базе отдыха под Екатеринбургом 13-летнего подростка родители оставили одного. Он зашел в воду, но вытаскивали его оттуда уже спасатели. Сердце мальчика едва билось, а в карете скорой помощи и вовсе остановилось. Двумя днями ранее в реке Айба Тугулымского ГО также утонул ребенок. В Камышлове шестилетний мальчик без присмотра погиб в воде.

Дети не должны оставаться на воде без присмотра взрослых, будь то бассейн или открытый водоем. К этому ежедневно призывают уральское спасатели. Ведь даже на небольшой глубине ребенок может потерять ощущение опоры под ногами, запаниковать и захлебнуться.

Отдыхали на пруду под Невьянском. Берег полон отдыхающих. Вдруг среди нас забегал папа с другом, по их разговору было понятно, что потеряли ребенка. Убежал влево по берегу, оказалось, мальчишка лет 5 переплыл правее и купался там. «Меня чуть инфаркт из-за тебя не хватил!» — встретил он сына с такими словами. По мне, так зря ребенка вообще одного оставили, пусть даже там неглубоко. Волнительно было, — рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Ульяна.

Накануне в водоеме Алапаевска утонул ребенок. Очевидцы рассказали, что он был без сопровождения взрослых. С начала сезона это не первый случай гибели ребенка на воде. В основном подробной информации СМИ по этим случаям нет, однако можно догадаться, что дети были без взрослых.

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Утонувшие малыши оказались в воде случайно и по ошибке взрослых

Попадание ребенка в емкость с водой может быть случайным. Так, в июне 2024 года в Камышлове двухлетняя девочка захлебнулась водой, упав в наполненную бочку. При этом родительница не оставляла ребенка у воды специально. Поэтому маленькие дети должны быть всегда под присмотром взрослых. Важно понимать, что один взрослый, по словам спасателя, не в состоянии уследить более чем за тремя купающимися детьми.

Еще одна полуторагодовалая малышка утонула в местном водоеме свердловского поселка. Ребенок, по словам местных жителей, воспитывался в неблагополучной семье, в роковой день девочка ушла к воде самостоятельно. К вечеру ее тело нашли спасатели.

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Тонут в 5 метрах от родителей

5 метров — расстояние условное. По заверению профессионального спасателя Дмитрия Микрюкова, дети могут утонуть, даже если рядом с ними находятся родители.

Наша статистика подтверждает, что не обязательно уплывать в дальние дали, ребенок может утонуть в непосредственной близости с родителями, — уверен эксперт.

В данном случае речь идет о детях 5-7 лет. Больше всего пугает тот факт, что ребенок может уже уметь плавать, что дает родителям ложное спокойствие и ослабляет бдительность. Как рассказал TagilCity.ru Дмитрий Микрюков, по статистике 80% утонувших, причем и детей, и взрослых — умеют плавать.

В качестве примера Дмитрий Микрюков демонстрирует видео с тонущим мальчиком. Мама снимала дочь в бассейне среди других ребят, а на кадрах видно, как мальчик держится на поверхности воды, периодически всплывая и погружаясь обратно под воду. Причем все происходит в метре от мужчины и других взрослых. Со стороны кажется, что мальчик просто играет, хотя на самом деле он едва не погиб. В какой-то момент на видео слышится слабое «Помогите, я тону». Как отмечает автор видео, мальчика откачали, но при помощи маски искусственного дыхания.

Фото: скриншот из видео «Ребенок тонет в бассейне», паблик «Находчивая мама»
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Безопасному поведению на воде нужно обучать

Спасатель рассказывал, что ребенка нужно обучать правильной модели поведения при экстремальных ситуациях, а не только базовым навыкам плавания. Так, при плавании нужно объяснить ребенку, даже умеющему держаться на воде, что при ЧП нужно переворачиваться на спину, чтобы вода не попала в дыхательные пути. Тогда у ребенка будет больше шансов на выживание. Подход Дмитрия можно назвать глобальным, поскольку изначально он учит своих детей и призывает других родителей на собственном примере не купаться на диких пляжах и не заплывать за буйки.

Как отметил спасатель, дети могут адекватно уяснить всю информацию в возрасте 6-7 лет. При этом не обязательно отдавать ребенка в секции по плаванию с олимпийским уклоном.

Подводя итог безопасности юного поколения на воде, взрослым стоит уяснить следующее.

  • Если ваш ребенок умеет плавать, это не значит, что он не может утонуть. Важно привить ему модель безопасного поведения на воде: если тонешь — нужно лечь на спину и держать лицо в воздушной среде.
  • Дети тонут бесшумно. Криков в воде вы вряд ли услышите, поэтому нужно наблюдать за купающимися детьми максимально внимательно и регулярно спрашивать — все ли в порядке.
  • Дети тонут быстро. На реакцию у родителя есть меньше минуты.
  • Следить за ребенком — ваша обязанность. Не нужно надеяться на курсы плавания.
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