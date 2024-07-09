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Updated Сегодня, 10:17

В Нижнем Тагиле будут кронировать деревья под естественный облик

Деревья в Нижнем Тагиле будут кронировать новым безопасным способом

9 июля 2024, 10:15
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле будут кронировать деревья под естественный облик

В Нижнем Тагиле деревья будут кронировать новым способом, который позволит избежать засыхания стволов и зелени.

Тему об уходе за деревьями затронули на заседании одной из профильных комиссий в Нижнетагильской городской думе.

Насколько профессионально и в какой период в Нижнем Тагиле проводится кронирование деревьев? Подмечал, что много засыхает и погибает — к примеру, на Краснознаменной, на Карла Маркса, — обратился к чиновникам депутат Станислав Зыкин.
Фото: tagilcity.ru

Представитель администрации Нижнего Тагила Андрей Лебедев, замглавы по городскому хозяйству, отметил, что в этом сезоне деревья будут кронировать бережнее, чем раньше.

Для того, чтобы деревья не погибали, мы в этом году применили несколько другой вид кронирования. По техзаданию, у нас происходит кронирование под естественный облик, не под «столб», как раньше было. Является определяющим цена, нам понравилась, как работает тюменская компания. Единственное, не успели закончить до снегопадов, — передает слова Лебедева корреспондент TagilCity.ru.

Чиновник отметил, что в городе кронирование деревьев проводится в весенне-осенний период. На это есть две основных причины. Во-первых, из-за отсутствия зеленой массы деревья легче утилизировать. Во-вторых, процесс ухода проходит максимально безболезненно для деревьев. Под кронирование ежегодно попадают тополя, липы, сосны и кедры. В среднем арбологи обрабатывают около 500 деревьев.

Кронирование деревьев призвано улучшить не только эстетический облик деревьев и их здоровье, но и для безопасности — уберечь окружающих от возможного расшатывания при сильных порывах ветра

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