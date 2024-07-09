Деревья в Нижнем Тагиле будут кронировать новым безопасным способом

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Тему об уходе за деревьями затронули на заседании одной из профильных комиссий в Нижнетагильской городской думе.
Насколько профессионально и в какой период в Нижнем Тагиле проводится кронирование деревьев? Подмечал, что много засыхает и погибает — к примеру, на Краснознаменной, на Карла Маркса, — обратился к чиновникам депутат Станислав Зыкин.
Представитель администрации Нижнего Тагила Андрей Лебедев, замглавы по городскому хозяйству, отметил, что в этом сезоне деревья будут кронировать бережнее, чем раньше.
Для того, чтобы деревья не погибали, мы в этом году применили несколько другой вид кронирования. По техзаданию, у нас происходит кронирование под естественный облик, не под «столб», как раньше было. Является определяющим цена, нам понравилась, как работает тюменская компания. Единственное, не успели закончить до снегопадов, — передает слова Лебедева корреспондент TagilCity.ru.
Чиновник отметил, что в городе кронирование деревьев проводится в весенне-осенний период. На это есть две основных причины. Во-первых, из-за отсутствия зеленой массы деревья легче утилизировать. Во-вторых, процесс ухода проходит максимально безболезненно для деревьев. Под кронирование ежегодно попадают тополя, липы, сосны и кедры. В среднем арбологи обрабатывают около 500 деревьев.
Кронирование деревьев призвано улучшить не только эстетический облик деревьев и их здоровье, но и для безопасности — уберечь окружающих от возможного расшатывания при сильных порывах ветра