Деревья в Нижнем Тагиле будут кронировать новым безопасным способом

Чиновник отметил, что в городе кронирование деревьев проводится в весенне-осенний период. На это есть две основных причины. Во-первых, из-за отсутствия зеленой массы деревья легче утилизировать. Во-вторых, процесс ухода проходит максимально безболезненно для деревьев. Под кронирование ежегодно попадают тополя, липы, сосны и кедры. В среднем арбологи обрабатывают около 500 деревьев.