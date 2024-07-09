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Ектеринбуржец лишился дорогого автомобиля из-за неуплаты налогов

Ектеринбуржец лишился дорогого автомобиля из-за неуплаты налогов

9 июля 2024, 08:04
Фото: Скриншот видео ГУФССП по Свердловской области
Неуплата 300 тысяч рублей налогов и сборов привела к конфискации автомобиля у одного из жителей Екатеринбурга. Судебные приставы приняли решение арестовать Toyota Land Cruiser Prado.

Такое решение было принято после возбуждения исполнительного производства в Чкаловском районном отделении судебных приставов г. Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области.

После наложения взыскания уплаты задолженности так и не поступило, поэтому в рамках полномочий судебный пристав сделал запрос на наличии у должника денежных средств или ценного имущества.

Денег у мужчины не оказалось, но пристав не обошел вниманием автомобиль Toyota Land Cruiser Prado находящийся в собственности. На него пристав и обратил взыскание.

Не так давно у еще одного жителя Екатеринбурга арестовали два автомобиля: Cadillac Seville и ВАЗ 2112.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Арест#Должник#Водитель#Машина#Приставы#Екатеринбург
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