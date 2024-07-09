Ектеринбуржец лишился дорогого автомобиля из-за неуплаты налогов

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:06
Такое решение было принято после возбуждения исполнительного производства в Чкаловском районном отделении судебных приставов г. Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области.
После наложения взыскания уплаты задолженности так и не поступило, поэтому в рамках полномочий судебный пристав сделал запрос на наличии у должника денежных средств или ценного имущества.
Денег у мужчины не оказалось, но пристав не обошел вниманием автомобиль Toyota Land Cruiser Prado находящийся в собственности. На него пристав и обратил взыскание.
Не так давно у еще одного жителя Екатеринбурга арестовали два автомобиля: Cadillac Seville и ВАЗ 2112.