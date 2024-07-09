Глава РЭО Буцаев рассказал, какие компании вошли в ассоциацию «Ресурс» в июне

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в июне в результате голосования членами ассоциации «Ресурс» стали еще шесть компаний. С момента создания в организацию вошли более 150 компаний из отрасли обращения с отходами и смежных сфер. Важно, чтобы все они являлись приверженцами принципов экономики замкнутого цикла, производили новые товары с применением вторичного сырья или способствовали этому, выдвигая инновационные идеи.