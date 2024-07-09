Глава РЭО Буцаев рассказал, какие компании вошли в ассоциацию «Ресурс» в июне

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в июне в результате голосования членами ассоциации «Ресурс» стали еще шесть компаний. С момента создания в организацию вошли более 150 компаний из отрасли обращения с отходами и смежных сфер. Важно, чтобы все они являлись приверженцами принципов экономики замкнутого цикла, производили новые товары с применением вторичного сырья или способствовали этому, выдвигая инновационные идеи.
По информации, озвученной исполнительным директором ассоциации «Ресурс» Валерией Гулимовой, новые компании вступают в ряды организации осознанно, что не может не радовать. В основном компании нацелены на работу над пилотными проектами по применению собственной продукции или услуги. Некоторые стремятся отработать технологические новшества или ориентированы на поддержку инвестпроектов. «Наша задача — помочь сформулировать запрос на поддержку, сформировать пилотный проект», — подытожила эксперт.
В число членов ассоциации вошла компания, которая разрабатывает и выпускает экологически устойчивые машины и системы, ООО ИТМ «СПЕЦМАШИНА». Среди производимых на предприятии видов спецтехники есть и мусоровозы, пишет newsnn.ru.
Специалисты Бюро автоматизации раздельного сбора, или ООО «БАРС», занимаются разработкой и производством оборудования для раздельного сбора, сортировки и переработки отходов — ПЭТ-бутылок, банок из алюминия, резины, бумаги, пластика и другого.
Чувашская компания «БиоЭксперт» специализируется на производстве органических удобрений — биогумуса (вермикомпоста) и изготовленных из него жидких органических удобрений для подкормки (корневой и листовой). Данные средства помогают осуществлять качественный уход за растениями, а также способствуют повышению плодородности почвы и восстановлению истощенного и деградированного почвенного слоя.
Российская компания «Эксимо» разрабатывает автоматические горизонтальные прессы BIZON для вторсырья.
Основная сфера деятельности экологических фабрик «Экобрендс Саратов» — переработка всевозможных видов пластика и выпуск экологически чистых строительных материалов. Кроме того, компания производит малые архитектурные формы, предназначенные для благоустройства придомовых, городских и парковых территорий, и уличную мебель из экологичных материалов.
В число новых участников ассоциации «Ресурс» вошел и еще один производитель уличной мебели из экоматериалов — компания «Эко Завод ППИ».