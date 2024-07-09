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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В Нижнем Тагиле грузовая «Газель» спровоцировала ДТП

Грузовая «Газель» перевернулась на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле

9 июля 2024, 13:26
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле грузовая «Газель» спровоцировала ДТП

По дороге на улице Индустриальная произошла авария с участием грузовой «Газели». По предварительной информации, водитель и пассажир не пострадали. Авария произошла 9 июля 2024 года, утром.

Как сообщается, грузовая «Газель» переворачивалась на проезжей части улицы Индустриальная. Причина аварии пока неизвестна, однако, по словам очевидцев, водитель и пассажир, находившиеся внутри автомобиля, отделались испугом.

Водитель и пассажир, я видел, не пострадали, — рассказал редакции TagilCity.ru Дмитрий, очевидец аварии.
Фото: tagilcity.ru

В настоящее время все обстоятельства аварии выясняются. Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием, но на момент публикации он еще не поступил.

Вечно носятся на этом повороте. Вот и долетался один, — поделилась своим мнением Ирина, одна из очевидцев ДТП.
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