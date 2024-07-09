Грузовая «Газель» перевернулась на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Как сообщается, грузовая «Газель» переворачивалась на проезжей части улицы Индустриальная. Причина аварии пока неизвестна, однако, по словам очевидцев, водитель и пассажир, находившиеся внутри автомобиля, отделались испугом.
Водитель и пассажир, я видел, не пострадали, — рассказал редакции TagilCity.ru Дмитрий, очевидец аварии.
В настоящее время все обстоятельства аварии выясняются. Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием, но на момент публикации он еще не поступил.
Вечно носятся на этом повороте. Вот и долетался один, — поделилась своим мнением Ирина, одна из очевидцев ДТП.