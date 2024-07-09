«Любимый сын и прекрасный друг»: в Невьянске прощаются с бойцом СВО

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Старший лейтенант Валерий Рогожников будучи СВО получил ранение, несовместимое с жизнью. Бойца похоронят в родном городе Невьянске. Прощание состоялось 9 июля в 10:00 часов в местном похоронном зале. На похороны пришли десятки людей — родные, близкие и друзья Валерия.
Уралец был воспитанником невьянского спортивно-патриотического клуба «Витязь», за который выступал на соревнованиях по пауэрлифтингу. Позже молодой человек окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.
Любимый сын, брат, племянник и прекрасный друг, — говорят о погибшем родные.
Редакция TagilCity.ru выражает искренние соболезнования семье Валерия Рогожникова.