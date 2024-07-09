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Спортсмен и патриот из Невьянска получил смертельное ранение на СВО

«Любимый сын и прекрасный друг»: в Невьянске прощаются с бойцом СВО

9 июля 2024, 07:17
Фото: tagilcity.ru

Спортсмен и патриот из Невьянска получил смертельное ранение на СВО

9 июля в Невьянске прощаются с Валерием Рогожниковым, который погиб 27 июня в ходе выполнения боевых задач на специальной военной операции.

Старший лейтенант Валерий Рогожников будучи СВО получил ранение, несовместимое с жизнью. Бойца похоронят в родном городе Невьянске. Прощание состоялось 9 июля в 10:00 часов в местном похоронном зале. На похороны пришли десятки людей — родные, близкие и друзья Валерия.

Уралец был воспитанником невьянского спортивно-патриотического клуба «Витязь», за который выступал на соревнованиях по пауэрлифтингу. Позже молодой человек окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.

Любимый сын, брат, племянник и прекрасный друг, — говорят о погибшем родные.

Редакция TagilCity.ru выражает искренние соболезнования семье Валерия Рогожникова.

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