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Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Более 100 млн заплатит мэрия Екатеринбурга за обслуживание троллейбусов

Мэрия Екатеринбурга предлагает более 100 млн за обслуживание троллейбусов

9 июля 2024, 14:04
Фото: 1MI

Более 100 млн заплатит мэрия Екатеринбурга за обслуживание троллейбусов

В Екатеринбурге администрация выделит более ста миллионов рублей на обслуживание троллейбусов.

Брутто-контракт для перевозчиков городская администрация разместила на сайте госзакупок. За обслуживание троллейбусных маршрутов №25 и №36 мэрия готова заплатить 115,5 миллиона рублей.

Компания, которая победит на торгах, заключит контракт с мэрией уже 1 августа текущего года на срок шесть месяцев, до 31 января следующего года, сообщает Ура.Ру.

Ранее, в Нижнем Тагиле на маршруте 1С дачникам добавили дополнительный автобус.

Обновлению быть: мэрия Екатеринбурга закупит новые автобусы, трамваи и троллейбусы
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#Екатерина Смирнова#Общество#Мэрия#Общественный транспорт#Троллейбус#Екатеринбург#Мэрия Екатеринбурга
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