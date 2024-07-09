Мэрия Екатеринбурга предлагает более 100 млн за обслуживание троллейбусов

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Брутто-контракт для перевозчиков городская администрация разместила на сайте госзакупок. За обслуживание троллейбусных маршрутов №25 и №36 мэрия готова заплатить 115,5 миллиона рублей.
Компания, которая победит на торгах, заключит контракт с мэрией уже 1 августа текущего года на срок шесть месяцев, до 31 января следующего года, сообщает Ура.Ру.
Ранее, в Нижнем Тагиле на маршруте 1С дачникам добавили дополнительный автобус.