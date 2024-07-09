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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Мигрант в Нижнем Тагиле получил год тюрьмы за поджог и грабеж

Мигрант в Нижнем Тагиле получил год тюрьмы за поджог и грабеж

9 июля 2024, 13:06
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле иностранец получил один год тюрьмы за кражу и поджог квартиры. Мужчина также выплатит пострадавшей почти миллион рублей.

Весной прошлого года иностранец тайно пробрался в квартиру своей бывшей девушки, используя дубликат ключа. Затем мужчина украл наличные деньги и поджег помещение. Сделал он это из мести. Незадолго до этого девушка приняла решение расстаться с другом.

Суд приговорил мужчину к двенадцати месяцам тюремного заключения в колонии общего режима и возместить потерпевшей материальный ущерб в размере девятисот тысяч рублей.

Ранее житель поселка под Нижним Тагилом украл паспорт и 3 телефона у знакомого из мести.

#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Суд#Поджог#Криминал#Кража имущества#Екатеринбург
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