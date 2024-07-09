Мигрант в Нижнем Тагиле получил год тюрьмы за поджог и грабеж

Весной прошлого года иностранец тайно пробрался в квартиру своей бывшей девушки, используя дубликат ключа. Затем мужчина украл наличные деньги и поджег помещение. Сделал он это из мести. Незадолго до этого девушка приняла решение расстаться с другом.