Михаил Мишустин приехал в Екатеринбург на международную выставку «Иннопром»

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Председатель правительства России выступил на главной стратегической сессии «Иннопрома», в которой также участвуют высокопоставленные лица из Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.
Посетить мероприятие смог только ограниченный круг приглашенных лиц. В ходе него обсудили торгово-экономические отношение с дружественными странами.
Напомним, три министра из Арабских Эмиратов едут в Екатеринбург на выставку «Иннопром».