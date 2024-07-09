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9 июля Мишустин выступил в Екатеринбурге на «Иннопроме»

Михаил Мишустин приехал в Екатеринбург на международную выставку «Иннопром»

9 июля 2024, 11:46
Фото: 1MI

9 июля Мишустин выступил в Екатеринбурге на «Иннопроме»

Михаил Мишустин приехал в Екатеринбург девятого июля.

Председатель правительства России выступил на главной стратегической сессии «Иннопрома», в которой также участвуют высокопоставленные лица из Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.

Посетить мероприятие смог только ограниченный круг приглашенных лиц. В ходе него обсудили торгово-экономические отношение с дружественными странами.

Напомним, три министра из Арабских Эмиратов едут в Екатеринбург на выставку «Иннопром».

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#Екатерина Смирнова#Политика#Экономика#Международная выставка#Екатеринбург#Мишустин
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