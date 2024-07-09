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Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.

На благо города: свыше 250 новых педагогов будут преподавать в школах Нижнего Тагила

9 июля 2024, 13:30
Фото: tagilcity.ru
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.

В школы Нижнего Тагила придут 270 молодых преподавателей

9 июля 2024 года в ГДДЮТ прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ. Из 270 молодых специалистов, среди которых 65 отличников, большая часть уже сделала свой карьерный выбор — остаться в Нижнем Тагиле и трудиться на благо города.

Почти 70 «золотых» студентов факультетов «Естествознания, математики и информатики», «Социально-гуманитарного факультета», «Филологии и межкультурной коммуникации», «Художественное образование» получили документ об окончании вуза из рук главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева:

Я от всей души хочу вас поздравить с окончанием вуза. Вы прошли непростой жизненный путь, но каждый из вас выбрал нужную профессию для жизни. Обучать — это самое важное умение, что есть у нас. Желаю всем удачи, успехов, счастья и, конечно, благодарных вам учеников.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Фото: tagilcity.ru

Поздравить вчерашних студентов пришли и преподаватели. Каждый из них пожелал ребятам доброго пути, создания крепкой семьи и карьерного роста.

Вы получили не просто диплом. Этот документ открывает вам дорогу в трудную, но очень интересную и очень благодарную профессию. Желаю Вам с гордостью нести звание выпускника, прославляйте учительскую профессию, будьте креативными, развивайтесь сами, развивайте Нижний Тагил и свою страну. Будьте лучшими из лучших и не забывайте, что за всем великим всегда стоит учитель. Вы самые крутые дети в этом зале и в нашем городе. Мы вас всех любим, — поздравила выпускников ректор НТГСПИ РГПП, доктор биологических наук, доцент Татьяна Жуйкова.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Фото: tagilcity.ru

Корреспондент TagilCity.ru выяснил, почему студенты педагогического вуза хотят работать в Нижнем Тагиле.

Обучаясь в магистратуре, нашла работу в школе №95. Планирую остаться и дальше здесь работать, жить. Это мое место. Именно в последние годы обучения мы стали еще ближе с преподавателями, получили бесценный опыт, — рассказала обладательница красного диплома о высшем образовании, магистрантка специальности «Общая биология и химия» Валентина Андреева.

Еще один выпускник Александр поделился планами на ближайшее будущее. Он решил начать свой путь с работы в Комплексном центре социального обслуживания населения Тагилстроевского района:

Наш пединститут — самое лучшее место на свете. Остались только самые положительные эмоции, как от преподавательского состава, так и от одногруппников, да и вообще от всего. Всем-всем нужно поступать сюда учиться.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам НТГСПИ РГППУ.
Фото: tagilcity.ru

Напомним, Нижний Тагил участвует практически во всех национальных проектах, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Так, всего за 5 лет в городе капитально отремонтировали 9 школ, еще две — №33 и №70 — находятся на стадии обновления. В перспективе планируется реновация учебных заведений №138 и №25. Кроме того, совсем недавно в микрорайоне ГГМ построили и запустили новую школу №100, ожидается возведение еще одной. Не забывают и про дошкольные учреждения — уже согласовано создание 3 новых детских садов с ясельными группами.

Ранее TagilCity.ru сообщал о молодежном форуме «Утро», в рамках которого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с молодежью и обсудил кадровый и научный потенциал региона.

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