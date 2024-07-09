На благо города: свыше 250 новых педагогов будут преподавать в школах Нижнего Тагила

Напомним, Нижний Тагил участвует практически во всех национальных проектах, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Так, всего за 5 лет в городе капитально отремонтировали 9 школ, еще две — №33 и №70 — находятся на стадии обновления. В перспективе планируется реновация учебных заведений №138 и №25. Кроме того, совсем недавно в микрорайоне ГГМ построили и запустили новую школу №100, ожидается возведение еще одной. Не забывают и про дошкольные учреждения — уже согласовано создание 3 новых детских садов с ясельными группами.