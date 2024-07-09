На благо города: свыше 250 новых педагогов будут преподавать в школах Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Почти 70 «золотых» студентов факультетов «Естествознания, математики и информатики», «Социально-гуманитарного факультета», «Филологии и межкультурной коммуникации», «Художественное образование» получили документ об окончании вуза из рук главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева:
Я от всей души хочу вас поздравить с окончанием вуза. Вы прошли непростой жизненный путь, но каждый из вас выбрал нужную профессию для жизни. Обучать — это самое важное умение, что есть у нас. Желаю всем удачи, успехов, счастья и, конечно, благодарных вам учеников.
Поздравить вчерашних студентов пришли и преподаватели. Каждый из них пожелал ребятам доброго пути, создания крепкой семьи и карьерного роста.
Вы получили не просто диплом. Этот документ открывает вам дорогу в трудную, но очень интересную и очень благодарную профессию. Желаю Вам с гордостью нести звание выпускника, прославляйте учительскую профессию, будьте креативными, развивайтесь сами, развивайте Нижний Тагил и свою страну. Будьте лучшими из лучших и не забывайте, что за всем великим всегда стоит учитель. Вы самые крутые дети в этом зале и в нашем городе. Мы вас всех любим, — поздравила выпускников ректор НТГСПИ РГПП, доктор биологических наук, доцент Татьяна Жуйкова.
Корреспондент TagilCity.ru выяснил, почему студенты педагогического вуза хотят работать в Нижнем Тагиле.
Обучаясь в магистратуре, нашла работу в школе №95. Планирую остаться и дальше здесь работать, жить. Это мое место. Именно в последние годы обучения мы стали еще ближе с преподавателями, получили бесценный опыт, — рассказала обладательница красного диплома о высшем образовании, магистрантка специальности «Общая биология и химия» Валентина Андреева.
Еще один выпускник Александр поделился планами на ближайшее будущее. Он решил начать свой путь с работы в Комплексном центре социального обслуживания населения Тагилстроевского района:
Наш пединститут — самое лучшее место на свете. Остались только самые положительные эмоции, как от преподавательского состава, так и от одногруппников, да и вообще от всего. Всем-всем нужно поступать сюда учиться.
Напомним, Нижний Тагил участвует практически во всех национальных проектах, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Так, всего за 5 лет в городе капитально отремонтировали 9 школ, еще две — №33 и №70 — находятся на стадии обновления. В перспективе планируется реновация учебных заведений №138 и №25. Кроме того, совсем недавно в микрорайоне ГГМ построили и запустили новую школу №100, ожидается возведение еще одной. Не забывают и про дошкольные учреждения — уже согласовано создание 3 новых детских садов с ясельными группами.
Ранее TagilCity.ru сообщал о молодежном форуме «Утро», в рамках которого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с молодежью и обсудил кадровый и научный потенциал региона.