На улицу в Екатеринбурге вывели людей из травмпункта с огромными очередями

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Эвакуация прошла после сообщения о минировании, так как в травмпункте заметили странный предмет. Сотрудники вызвали полицейских, пишет Е1.
При осмотре выяснилось, что данный предмет — разряженный аккумулятор. После этого правоохранители его забрали и уехали. В травмпункте теперь работают в прежнем режиме, рассказали в пресс-службе больницы №2, к которой относится травмпункт.
Напомним, в апреле 2024 года в Первоуральске неизвестный сообщил о минировании детской поликлиники. После того, как задние проверили спецслужбы, оказалось, что сообщение было ложным.