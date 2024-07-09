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Published Сегодня, 03:27

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Updated Сегодня, 03:29

На улицу в Екатеринбурге вывели людей из травмпункта с огромными очередями

На улицу в Екатеринбурге вывели людей из травмпункта с огромными очередями

9 июля 2024, 03:27
Фото: 1MI
В Екатеринбурге вывели на улицу пациентов травмпункта, в котором образовывались большие очереди. Инцидент произошел на улице Челюскинцев 9 июля 2024 года.

Эвакуация прошла после сообщения о минировании, так как в травмпункте заметили странный предмет. Сотрудники вызвали полицейских, пишет Е1.

При осмотре выяснилось, что данный предмет — разряженный аккумулятор. После этого правоохранители его забрали и уехали. В травмпункте теперь работают в прежнем режиме, рассказали в пресс-службе больницы №2, к которой относится травмпункт.

Напомним, в апреле 2024 года в Первоуральске неизвестный сообщил о минировании детской поликлиники. После того, как задние проверили спецслужбы, оказалось, что сообщение было ложным.

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