Названа самая частая причина ДТП в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Говорят об этом и цифры: за первое полугодие 2024 года на дорогах зафиксировано более 1,2 тысячи аварий. В каждой есть пострадавшие люди.
Одной из частых причин таких происшествий становится невнимательность за рулем. Именно поэтому водителям стоит в первую очередь сосредоточиться на транспортном потоке.
Информирование автолюбителей о возможных опасностях во время поездки проходит в рамках национальных проектов «Безопасность дорожного движения» и «Безопасные качественные дороги».
Ранее случилось ДТП, виновником которого стал водитель мотоцикла в Екатеринбурге.