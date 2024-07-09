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Published Сегодня, 09:44

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Updated Сегодня, 09:46

Более 1,2 тысячи ДТП случились в Свердловской области с начала года

Названа самая частая причина ДТП в Свердловской области

9 июля 2024, 09:44
Фото: 1MI

Более 1,2 тысячи ДТП случились в Свердловской области с начала года

Госавтоинспекция обратилась к водителям Свердловской области с напоминанием быть осторожнее во время вождения. Одной из наиболее частых причин аварий являются отвлекающие факторы, считают эксперты.

Говорят об этом и цифры: за первое полугодие 2024 года на дорогах зафиксировано более 1,2 тысячи аварий. В каждой есть пострадавшие люди.

Одной из частых причин таких происшествий становится невнимательность за рулем. Именно поэтому водителям стоит в первую очередь сосредоточиться на транспортном потоке.

Информирование автолюбителей о возможных опасностях во время поездки проходит в рамках национальных проектов «Безопасность дорожного движения» и «Безопасные качественные дороги».

Ранее случилось ДТП, виновником которого стал водитель мотоцикла в Екатеринбурге.

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#Ирина Кирилова#Общество#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Статистика#Причины#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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