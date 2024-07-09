Недопустимая с точки зрения фэншуй планировка квартиры лишит жильцов денег и здоровья

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Двери и окна прямо напротив друг друга создают условия для утечки полезной энергии ци, предупредила дизайнер интерьеров и ландшафтов, специалист по фэншуй и лечебному дизайну Ольга Воронова. Она объяснила Pravda.Ru, какой должна быть правильная планировка квартиры с этой точки зрения.
Энергия ци легко улетучивается через неправильно расположенную дверь, уступая место негативу.
«Если двери друг напротив друга строго находятся или напротив двери находится окно — соответственно, она куда зашла, туда же легко и вышла», — объясняет эксперт.
Ещё опаснее — неуместное зеркало. «Если на её пути заходишь, открываешь входную дверь, сразу зеркало — и она бабах с большой скоростью тебе обратно в лоб, что называется. Это тоже она ускорилась дважды и превратилась в плохую. То есть если на пути энергии встречаются другие двери, окна, либо зеркала — это нельзя. Это как раз хорошую превращает в плохую», — продолжает собеседница издания.
При невозможности перенести окна и двери используются корректирующие методы фэншуй — «обманки» для отвлечения энергии ци, которые размещаются на её пути. «Допустим, какое-то поставить растение в кадке большое типа фикуса, но именно напольное, либо светильников несколько, не то, что торшер, допустим, а 2-3-4 лампы, то есть вот какой-то светящийся объект, и именно вот в стороне от этого, от опасного», — приводит примеры Воронова.
«И тогда ци будет привлекаться вот на эти обманки. Не обманки, но они тоже очень привлекательные для неё — привлекательнее, чем дверь или окно. То есть надо подсветить какое-то живое растение или какое-то панно большое с изображением природы или чего-то подобного, — советует она. — В общем, что-то, что отвлечёт эту ци, и как правило, самое простое — это подсветка».
Окно можно «обезвредить», занавесив его плотными шторами. «Но в таком случае на этих шторах должен быть узор в виде волнистых линий, огурцов или чего-то вот такого, чтобы она зацепилась за них и поструилась вверх», — заключила специалист.