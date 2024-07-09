Недопустимая с точки зрения фэншуй планировка квартиры лишит жильцов денег и здоровья

«И тогда ци будет привлекаться вот на эти обманки. Не обманки, но они тоже очень привлекательные для неё — привлекательнее, чем дверь или окно. То есть надо подсветить какое-то живое растение или какое-то панно большое с изображением природы или чего-то подобного, — советует она. — В общем, что-то, что отвлечёт эту ци, и как правило, самое простое — это подсветка».