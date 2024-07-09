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Пенсионер в Челябинске спускался с балкона по веревке к себе домой и сорвался

Пенсионер в Челябинске спускался с балкона по веревке к себе домой и сорвался

9 июля 2024, 11:57
Фото: 1MI
В Челябинске погиб пожилой мужчина, спускавшийся по веревке с балкона в свою квартиру. Происшествие случилось 8 июля 2024 года.

Мужчина не смог попасть в свою квартиру. Предположительно, его жена находилась в нетрезвом состоянии и не слышала его звонков в дверь. Тогда он решил подняться к соседям и с их балкона спуститься к себе по веревке, пишет «Курс дела».

В какой-то момент он сорвался и упал на балкон другой квартиры. В результате падения он скончался. Точная причина смерти будет установлена во время экспертизы.

Напомним, 23 июня 2024 года в Нижнем Тагиле с крыши многоэтажного дома сорвался подросток и разбился насмерть. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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