Первенство города по лёгкой атлетике прошло в Нижнем Тагиле

Так, например, Кирилл Горбачев занял первое место по прыжкам в длину и в забеге на 200 метров, Кира Утева завоевала золото на дистанции в 100 метров, Дмитрий Баталин первым пробежал 400 метров, Елизавета Башинская взяла золото в прыжках в длину и без 60 метров с барьерами, Михаил Витухин также в забеге на 60 метров взял золото и еще бронзу за кросс в 200 метров.