Первенство города по лёгкой атлетике прошло в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В этом году соревнования прошли под знаком успеха для СШ «Юность». Воспитанники этой школы продемонстрировали результат, завоевав несколько золотых, серебряных и бронзовых медалей.
Так, например, Кирилл Горбачев занял первое место по прыжкам в длину и в забеге на 200 метров, Кира Утева завоевала золото на дистанции в 100 метров, Дмитрий Баталин первым пробежал 400 метров, Елизавета Башинская взяла золото в прыжках в длину и без 60 метров с барьерами, Михаил Витухин также в забеге на 60 метров взял золото и еще бронзу за кросс в 200 метров.
Второе место за дистанцию в 400 метров получила Арина Акмурзина, Егор Шведов взял бронзу, но уже за 200 метров. Сергей Собка пришел вторым на забеге в 400 метров, Анна Шабанова заполучила третье место по прыжкам в длину, и Мария Пешкова, пробежав 60 метров, взяла бронзовую медаль.
Важно отметить, что эти достижения стали возможными благодаря усилиям тренерского состава. Ольга Воробьева, Алексей Воробьёв, Александр Чирков и Николай Куницын внесли значительный вклад в подготовку спортсменов к соревнованиям.