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Published Сегодня, 15:26

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Updated Сегодня, 15:28

В Нижнем Тагиле прошло первенство по легкой атлетике

Первенство города по лёгкой атлетике прошло в Нижнем Тагиле

9 июля 2024, 15:26
Фото: СШ «Юность»

В Нижнем Тагиле прошло первенство по легкой атлетике

4–5 июля 2024 года в городе Нижний Тагил состоялось Первенство города по лёгкой атлетике. Спортсмены боролись за звание чемпионов в различных дисциплинах.

В этом году соревнования прошли под знаком успеха для СШ «Юность». Воспитанники этой школы продемонстрировали результат, завоевав несколько золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Так, например, Кирилл Горбачев занял первое место по прыжкам в длину и в забеге на 200 метров, Кира Утева завоевала золото на дистанции в 100 метров, Дмитрий Баталин первым пробежал 400 метров, Елизавета Башинская взяла золото в прыжках в длину и без 60 метров с барьерами, Михаил Витухин также в забеге на 60 метров взял золото и еще бронзу за кросс в 200 метров.

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Второе место за дистанцию в 400 метров получила Арина Акмурзина, Егор Шведов взял бронзу, но уже за 200 метров. Сергей Собка пришел вторым на забеге в 400 метров, Анна Шабанова заполучила третье место по прыжкам в длину, и Мария Пешкова, пробежав 60 метров, взяла бронзовую медаль.

Фото: СШ «Юность»

Важно отметить, что эти достижения стали возможными благодаря усилиям тренерского состава. Ольга Воробьева, Алексей Воробьёв, Александр Чирков и Николай Куницын внесли значительный вклад в подготовку спортсменов к соревнованиям.

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