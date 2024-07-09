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Пешеходный переход переносят на остановке «Карьер» в районе ГГМ в Нижнем Тагиле

Пешеходный переход переносят на остановке «Карьер» в районе ГГМ в Нижнем Тагиле

9 июля 2024, 11:56
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на Гальянке проводятся работы по переустановке дорожных знаков «Пешеходный переход» на Черноисточинском шоссе 9 июля 2024 года.

Работы проводятся в районе остановки «Карьер». Знаки перенесут на другое место к новому светофору, который скоро начнет работу, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.

Напомним, с 5 до 12 июля 2024 года в Нижнем Тагиле на улице Правды проводятся работы организации «Горэнерго». В связи с этим участок дороги, где ездит транспорт, был перекрыт.

Кроме того, на улице Горошникова из-за установки флагштока перенесли пешеходный переход около центрального фонтана. Флагшток будет установлен ко Дню города, который пройдет в августе 2024 года.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Нижний Тагил#Город#Ггм#Пешеходный переход#Черноисточинское шоссе#Дорожные знаки#Дорожные работы#Работы#Екатеринбург#ЦОДД#Новый светофор
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