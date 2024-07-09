Пешеходный переход переносят на остановке «Карьер» в районе ГГМ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Работы проводятся в районе остановки «Карьер». Знаки перенесут на другое место к новому светофору, который скоро начнет работу, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
Напомним, с 5 до 12 июля 2024 года в Нижнем Тагиле на улице Правды проводятся работы организации «Горэнерго». В связи с этим участок дороги, где ездит транспорт, был перекрыт.
Кроме того, на улице Горошникова из-за установки флагштока перенесли пешеходный переход около центрального фонтана. Флагшток будет установлен ко Дню города, который пройдет в августе 2024 года.