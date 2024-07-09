Подросток из Челябинска отдал мошенникам больше 500 тысяч из-за игры

В Челябинске подросток, увлекшийся популярной игрой в Roblox, помог мошенникам украсть с семейных счетов 100 тысяч, а затем взять кредит на полмиллиона на имя родителей. Попыток было несколько, в результате на выдачу кредита согласился один из банков.