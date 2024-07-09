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Published Сегодня, 13:59

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Updated Сегодня, 14:01

Подросток из Челябинска отдал мошенникам больше 500 тысяч из-за игры

Подросток из Челябинска отдал мошенникам больше 500 тысяч из-за игры

9 июля 2024, 13:59
Фото: Изображение Midjourney
В Челябинске подросток, увлекшийся популярной игрой в Roblox, помог мошенникам украсть с семейных счетов 100 тысяч, а затем взять кредит на полмиллиона на имя родителей. Попыток было несколько, в результате на выдачу кредита согласился один из банков.

Обнаружилась пропажа денег благодаря приходящим сообщениям о списании, с кодами о переводах и информацией по кредитам. После звонка в банк пострадавший выяснил, что со счетов списано более 100 тысяч, а в кредит уже оформили полмиллиона.

После разговора с сыном выяснилось, что ради баллов в игре он связался с мошенниками, которые применили психологическое воздействие для выманивания денег. Подчеркивается, что особый упор делался на молчание — было необходимо, чтобы родители ничего не узнали.

В сообщениях злоумышленники угрожали тюремным сроком родителям подростка.
В МВД подтвердили поступление заявления, оно уже зарегистрировано. Однако представители банка оказались не столь доброжелательны, проинформировав лишь о том, что бумаги находятся на рассмотрении.

Напомним, ранее девочка, поверив мошенникам, оформила крупный кредит на мать.

Девочка в Екатеринбурге поверила мошенникам и оформила на мать кредит более 300 тысяч
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#Ирина Кирилова#Дети#Свердловская область#Деньги#Банк#Криминал#Обман#Кредит#Мошенник#Екатеринбург
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