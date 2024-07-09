Подросток из Челябинска отдал мошенникам больше 500 тысяч из-за игры

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Обнаружилась пропажа денег благодаря приходящим сообщениям о списании, с кодами о переводах и информацией по кредитам. После звонка в банк пострадавший выяснил, что со счетов списано более 100 тысяч, а в кредит уже оформили полмиллиона.
После разговора с сыном выяснилось, что ради баллов в игре он связался с мошенниками, которые применили психологическое воздействие для выманивания денег. Подчеркивается, что особый упор делался на молчание — было необходимо, чтобы родители ничего не узнали.
В сообщениях злоумышленники угрожали тюремным сроком родителям подростка.
В МВД подтвердили поступление заявления, оно уже зарегистрировано. Однако представители банка оказались не столь доброжелательны, проинформировав лишь о том, что бумаги находятся на рассмотрении.
Напомним, ранее девочка, поверив мошенникам, оформила крупный кредит на мать.