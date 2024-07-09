Подросток в Екатеринбурге обвинил полицейских в избиении

В отделе задержанному пришлось просидеть до полуночи, до тех пор, пока его не забрал отец. На следующий день началась тошнота, а после осмотра в больнице медики зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и вывих плеча. Одна из жалоб в СК уже отклонена, однако представители пострадавшего намерены продолжать борьбу, дополнив новое заявление медицинскими справками, а также видеозаписью с камер, сообщает Telegram-канал Ural Mash.