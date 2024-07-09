Подросток в Екатеринбурге обвинил полицейских в избиении

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Родители пострадавшего объяснили следствию, что подросток нашел работу через интернет.
Обязанности включали в себя доставку документов в качестве помощи пенсионерам. Молодой человек не заподозрил ничего плохого, однако уже во время второй доставки его задержали сотрудники уголовного розыска.
Как описывает ситуацию пострадавший, полицейские не представились, а сразу начали применять силу. Так, они заломали парню руки, ударили коленом по голове и насильно усадили в машину.
В отделе задержанному пришлось просидеть до полуночи, до тех пор, пока его не забрал отец. На следующий день началась тошнота, а после осмотра в больнице медики зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и вывих плеча. Одна из жалоб в СК уже отклонена, однако представители пострадавшего намерены продолжать борьбу, дополнив новое заявление медицинскими справками, а также видеозаписью с камер, сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Ранее один из жителей Екатеринбурга был задержан на 15 суток из-за татуировок.