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Updated Сегодня, 09:14

Подросток в Екатеринбурге обвинил полицейских в избиении

Подросток в Екатеринбурге обвинил полицейских в избиении

9 июля 2024, 09:12
Фото: 1MI
Подросток из Екатеринбурга обвинил полицейских в избиении. Инцидент произошел во время задержания молодого человека.

Родители пострадавшего объяснили следствию, что подросток нашел работу через интернет.

Обязанности включали в себя доставку документов в качестве помощи пенсионерам. Молодой человек не заподозрил ничего плохого, однако уже во время второй доставки его задержали сотрудники уголовного розыска.

Как описывает ситуацию пострадавший, полицейские не представились, а сразу начали применять силу. Так, они заломали парню руки, ударили коленом по голове и насильно усадили в машину.

В отделе задержанному пришлось просидеть до полуночи, до тех пор, пока его не забрал отец. На следующий день началась тошнота, а после осмотра в больнице медики зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и вывих плеча. Одна из жалоб в СК уже отклонена, однако представители пострадавшего намерены продолжать борьбу, дополнив новое заявление медицинскими справками, а также видеозаписью с камер, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Ранее один из жителей Екатеринбурга был задержан на 15 суток из-за татуировок.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Избиение#Полицейские#Криминал#18+#Екатеринбург#Подросток
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