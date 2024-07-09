«Поймать за хвост Жар-птицу». Тагильчане поделились стратегиями выигрыша в лотерею

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Тагильчанка Анна признается, что с молодости увлекалась нумерологией. Девушка верит в существование счастливых чисел и считает, что именно они когда-то помогли ей выиграть в лотерею.
У меня с подросткового возраста есть два любимых числа — 13 и 7. Я родилась 13 октября, поэтому в этот день любого месяца мне обязательно в чем-нибудь везет. Знаю, что многие наоборот боятся числа «чертовой дюжины», но для меня все наоборот. Почему я полюбила число 7, точно не помню, но с ним мне тоже всегда везло: например, на госэкзамене в вузе я безупречно знала только один билет — №7. В итоге именно он мне попался, и я очень хорошо ответила. Так и с лотереями: увидев однажды на кассе билет, где в первой строчке верхнего поля были числа 1,3 и 7, я немедленно его купила, — поделилась с TagilCity.ru девушка.
И билет действительно выиграл. Правда, всего 5 тысяч рублей, но Анна все равно вспоминает тот случай и считает, что в тот день судьба сделала ей пусть маленький, но очень приятный подарок.
В то, что знак Зодиака влияет на личность человека и особенности его характера, верят многие. Но не каждый человек при этом пользуется советами астрологов. А вот жительница Нижнего Тагила Елена, Рак по гороскопу, поставила астрологию, по ее собственному выражению, себе на службу. Так, считается, что из всех знаков Зодиака Раки наиболее чувствительны к изменениям фаз Луны.
Можно этому верить или не верить, но у меня вся жизнь протекает в тесной взаимосвязи с фазами Луны. Например, в убывающую Луну у меня наступает спад по всем фронтам — в личной жизни, на работе. Когда Луна начинает расти, я испытываю подъем и прилив сил. А в полнолуние я всегда испытываю мощный приток энергии. Это время, когда удается справиться с теми делами и задачами, которые в обычное время решить не удается, — отмечает Елена.
Женщина признается, что в лотерею пока не выигрывала, но уверена, что когда-то ей крупно повезет. А выигрышный билет, без сомнения, будет куплен в полнолуние.
Лотереи давно ушли в онлайн: на сайте «Столото» можно приобрести электронный билет, не выходя из дома, а затем спокойно дожидаться результата розыгрыша. По мнению Анастасии, это не самый лучший способ привлечь удачу. Женщина уже много лет регулярно играет в лотерею и всегда покупает билеты либо в специальных лотерейных киосках, либо в магазинах на кассе.
Для меня это целый ритуал. Когда продавец протягивает мне пачку с билетами, я несколько мгновений перебираю их пальцами, чтобы почувствовать свою энергетику. На числа особо не смотрю — больше ориентируюсь на чувства. Если билет действительно мой, то он как-то по-другому ощущается. И тогда я его покупаю. С электронным билетом такой трюк не пройдет, — поделилась лайфхаком Анастасия.
По ее словам, выигрывает она довольно часто, но небольшие суммы: 150, 500, 1000 рублей. Но Анастасия, как и предыдущая наша героиня, верит, что ее главный выигрыш впереди.
Юрий несколько лет назад выиграл в лотерею 15 тысяч рублей. Лотереями пенсионер никогда особо не увлекался, но однажды перед своим днем рождения лотерейный билетик сам пришел к нему в руки.
Это вышло неожиданно. Продавщица на кассе в небольшом магазинчике предложила билет на сдачу. Я сначала категорически отказался, но потом все же согласился: как будто внутренний голос подсказал «Бери!». Это был такое странное чувство: я взял билет и почувствовал, что он точно выиграет, — поделился своим опытом Юрий.
О билете он благополучно забыл, а когда решил проверить его спустя две недели после розыгрыша тиража, не поверил свои глазам: он выиграл 15 тысяч рублей. Мужчина припомнил обстоятельства, при которых купил билет, и был поражен таким совпадением.
Жаль, но это случай был единственным в моей жизни, когда внутренний голос звучал так ясно. Но я рад этому уникальному опыту, — добавил Юрий.
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