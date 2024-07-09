«Поймать за хвост Жар-птицу». Тагильчане поделились стратегиями выигрыша в лотерею

В то, что знак Зодиака влияет на личность человека и особенности его характера, верят многие. Но не каждый человек при этом пользуется советами астрологов. А вот жительница Нижнего Тагила Елена, Рак по гороскопу, поставила астрологию, по ее собственному выражению, себе на службу. Так, считается, что из всех знаков Зодиака Раки наиболее чувствительны к изменениям фаз Луны.