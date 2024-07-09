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Updated Сегодня, 04:25

Пьяный мотоциклист без прав врезался в автомобиль в Екатеринбурге

Пьяный мотоциклист без прав врезался в автомобиль в Екатеринбурге

9 июля 2024, 04:23
Фото: Ура.ру ИА «Ночные новости»
Пьяный водитель мотоцикла в Екатеринбурге влетел в автомобиль Lada Kalina на перекрестке в Чкаловском районе. ДТП случилось 8 июля 2024 года.

Байкер ехал на красный свет и в какой-то момент столкнулся с автомобилем. Известно, что в момент аварии водитель мототранспорта был пьян, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Мотоциклиста с различными повреждения отвезли в медучреждение, а затем отпустили домой. Также выяснилось, что у него никогда не имелось прав на управление мотоцикла, а транспорт он приобрел весной 2024 года.

Водитель и пассажирка автомобиля травм не получили. Виновника ДТП оштрафовали за нарушение ПДД.

Напомним, 7 июля 2024 года в поселке Талицкий пьяная девушка на мотоцикле влетела в столб, на котором установлен дорожный знак. С переломом ключицы ее отвезли в медучреждение.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Столкновение#Автомобиль#Водитель#Пострадавший#ЧП#Мотоцикл#Перекресток#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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