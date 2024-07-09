Пьяный мотоциклист без прав врезался в автомобиль в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Байкер ехал на красный свет и в какой-то момент столкнулся с автомобилем. Известно, что в момент аварии водитель мототранспорта был пьян, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
Мотоциклиста с различными повреждения отвезли в медучреждение, а затем отпустили домой. Также выяснилось, что у него никогда не имелось прав на управление мотоцикла, а транспорт он приобрел весной 2024 года.
Водитель и пассажирка автомобиля травм не получили. Виновника ДТП оштрафовали за нарушение ПДД.
Напомним, 7 июля 2024 года в поселке Талицкий пьяная девушка на мотоцикле влетела в столб, на котором установлен дорожный знак. С переломом ключицы ее отвезли в медучреждение.