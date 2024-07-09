Россияне смогут заключать браки без паспортов и документов с помощью биометрии

Григоренко отметил, что уже передал подобное поручение Минюсту, Минцифры, ФНС и Центру биометрических технологий. Люди смогут подтверждать свою личность и вступать в официальные браки без использования паспортов и документов, но с помощью биометрических данных. Возможность жениться по традиционному методу также будет сохранена. Идея закрепить новый способ вступления в брак возникла после проведения пилотной свадьбы на ВДНХ, где были задействованы только биометрические алгоритмы.