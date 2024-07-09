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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Россияне смогут заключать браки без паспортов и документов с помощью биометрии

9 июля 2024, 05:08
Глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил разработать возможность для граждан России заключать официальные браки без паспорта и других бумаг.

Григоренко отметил, что уже передал подобное поручение Минюсту, Минцифры, ФНС и Центру биометрических технологий. Люди смогут подтверждать свою личность и вступать в официальные браки без использования паспортов и документов, но с помощью биометрических данных. Возможность жениться по традиционному методу также будет сохранена. Идея закрепить новый способ вступления в брак возникла после проведения пилотной свадьбы на ВДНХ, где были задействованы только биометрические алгоритмы.

Поручение также включает разработку так называемого плана действий, где будут подробно расписаны все шаги внедрения услуги и сроки ее запуска для использования обществом, пишет sibdepo.ru.

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