Самозанятых обвинили в дефиците кадров в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Как сообщил чиновник, люди все чаще стали отказываться «работать на дядю», отдавая предпочтение самостоятельному труду. Причина — сохранение стабильного уровня жизни и удовольствие от самореализации.
Также он добавил, что эксперимент с такой формой занятости можно считать удачным, однако вопрос с нехваткой кадров остается острым. Один из вариантов решения проблемы, по его словам, силы мигрантов, ввоз которых можно регулировать, пишет ЕАН.
Ранее стало известно, что в Свердловской области наблюдается острая нехватка представителей рабочих профессий, в том числе токарей, фрезеровщиков и слесарей.