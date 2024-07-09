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Самозанятых обвинили в дефиците кадров в Свердловской области

Самозанятых обвинили в дефиците кадров в Свердловской области

9 июля 2024, 09:21
Фото: 1MI
Рост самозанятых приводит к снижению количества обычных работников, заявил главный по занятости в Свердловской области Дмитрий Антонов на полях «Иннопрома-2024».

Как сообщил чиновник, люди все чаще стали отказываться «работать на дядю», отдавая предпочтение самостоятельному труду. Причина — сохранение стабильного уровня жизни и удовольствие от самореализации.

Также он добавил, что эксперимент с такой формой занятости можно считать удачным, однако вопрос с нехваткой кадров остается острым. Один из вариантов решения проблемы, по его словам, силы мигрантов, ввоз которых можно регулировать, пишет ЕАН.

Ранее стало известно, что в Свердловской области наблюдается острая нехватка представителей рабочих профессий, в том числе токарей, фрезеровщиков и слесарей.

Серьезная нехватка кадров наблюдается на предприятиях в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Рабочие#Дефицит#Кадры#Екатеринбург
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